Ostende est allé s'imposer 61-64 (mi-temps: 26-31) sur le parquet de Strasbourg mardi soir dans le cadre de la 7e journée de la Ligue des Champions FIBA de basket (m).

C'est la 2e victoire en sept rencontres pour les champions de Belgique, emmenés par Chase Fieler (17 pts). Dans l'autre match du groupe D joué mardi, les Allemands de Bayreuth ont battu les Lituaniens de Neptunas Klaipeda. Mercredi, les Turcs de Besiktas recevront les Slovènes d'Olimpija et les Grecs de Patras accueilleront les Italiens de Bologne. Ostende, provisoirement 7e du groupe, se rendra à Patras le mardi 11 décembre pour le compte de la 8e journée. Les quatre premiers de chacun des quatre groupes se qualifient pour les play-offs.

Anvers battu

Anvers s'est incliné 64-71 (mi-temps: 38-28) face aux Grecs de l'AEK Athènes dans son 7e match de la Ligue des Champions de basket messieurs, mardi à la Lotto Arena, dans le groupe C. Anvers, avec Tyler Kalinoski à 15 points et Victor Sanders à 13 points, avait pourtant bien entamé la rencontre: 24-20 après 10 minutes et 38-28 à la mi-temps. Athènes, emmené par Vince Hunter (17 pts) et Giannoulis Larentzakis (16 pts) prenait ensuite les commandes (49-51 à la demi-heure). Le match restait serré jusqu'au panier à 3 points planté par Larentzakis à 1:51 de la fin. L'AEK s'envolait alors vers la victoire, infligeant une 4e défaite aux Giants. Anvers jouera son prochain match de Ligue des champions le 11 décembre à la Lotto Arena face aux Lituaniens de Lietkalis. A l'issue des 14 journées de la phase de groupes, les quatre meilleures équipes des quatre groupes de huit rejoignent les play-offs. Les 5e et 6e sont renvoyés en playoffs de la FIBA Europe Cup.