Trois clubs - Anvers, le Brussels et Ostende - participeront à la deuxième édition de la Ligue des Champions de basket (messieurs), version FIBA, dont le tirage au sort a eu lieu mardi à Mies en Suisse au siège de la fédération internationale de basket.

Anvers et le Brussels doivent passer par les qualifications pour tenter de rejoindre Ostende en phase de poules. Il y a trois tours de qualifications.

Dès le premier tour, Anvers a hérité des Suédois de Lulea, champion pour la 8e fois de leur histoire, avec match aller dans le nord de la Suède le 19 septembre et retour en terre anversoise le 21 septembre. S'ils se qualifient, les Anversois devront jouer contre les Russes de Novgorod au 2e tour et, à nouveau en cas de succès, contre les Polonais de Rosa Radom au 3e tour.

Le Brussels entre en compétition au 3e tour des qualifications et jouera contre Bosna Sarajevo (B-H), Ludwigsburg (All) ou Cluj Napoca (Rou), en déplacement le 29 septembre et à Bruxelles le 2 octobre.

Ostende est engagé directement en phase de poule, à partir du 10 octobre. Trente-deux clubs (24 directement qualifiés et 8 issus des qualifications) ont été répartis en quatre groupes de 8 dont les quatre premiers rejoignent les 8es de finale (les 6 et 14 mars). Les Ostendais, encore auteurs du doublé Coupe-Championnat auront comme adversaires Avellino (Ita), Besiktas (Tur), Zielona Gora (Pol), Nymburk (Tch) et Aris Salonique (Grè) ainsi que deux clubs issus des qualifications.

Le Final Four aura lieu du 4 au 6 mai 2018.

Tenerife a remporté chez lui le premier Final Four en mai dernier.