Le Spirou Charleroi s'est imposé 78-82 sur le parquet de Murcie ce jeudi soir lors du match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la FIBA. Mais avec la défaite 62-71 au match aller, les Carolos sont éliminés et joueront donc en FIBA Europe Cup, la deuxième compétition européenne de la FIBA.

Le début de rencontre était équilibré mais Murcie prenait rapidement une petite avance de six points, quinze au total des deux matches, à la fin du premier quart-temps: 19-13. La formation espagnole mettait plus d'intensité dans les échanges et les Carolos ne trouvaient pas la parade. Au repos, la messe était presque dite puisque Murcie menait 44-29 et comptait 24 points d'avance sur le total des deux matches.

Les joueurs de Brian Lynch montraient un léger sursaut d'orgueil après la pause mais cette réaction fut de courte durée. Les Espagnols géraient leur avance pour mener 59-48 avant les dix dernières minutes. Bien décidés à ne rien lâcher, les Carolos réalisaient un dernier quart-temps de feu sous l'impulsion d'Axel Hervelle (12 points). Comptant sept points d'avance à une minute du buzzer, le Spirou ne parvenait pas à donner un dernier coup de rein et la victoire 78-82 ne suffisait pas pour se qualifier pour les poules de la Ligue des Champions. Le club carolo est repêché en FIBA Europe Cup où jouera aussi Mons-Hainaut. Anvers et Ostende joueront les poules de la Ligue des Champions.

Matt Mobley a été le meilleur marqueur dans les rangs carolos avec 14 points. Kevin Tumba, l'international belge et ancien joueur du Spirou, n'aura passé que 48 secondes sur le parquet avec Murcie.