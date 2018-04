Smith (27 points) était un peu trop seul côté bruxellois.

Cette fois, le Brussels a montré un autre visage que deux jours auparavant. La bonne volonté et l’adresse de Smith n’ont malheureusement pas suffi et, au final, les rotations limbourgeoises (plus nombreuses) auront fait la différence. Pour contrecarrer la puissance hasseltoise, il aurait fallu un team bruxellois à niveau mais les intérieurs américains du Brussels (Peterson et Simmons, 1 point) ont rarement été à la fête. Le Brussels (8e) est désormais à trois succès de Kangoeroes et à quatre des Limbourgeois.

Dès le coup d’envoi, Mike Smith prenait la direction des opérations. L’US du Brussels avait sans doute des choses à se faire pardonner par rapport à son non-match disputé un peu moins de deux jours avant. Après un peu plus d’une minute sur le parquet limbourgeois, l’ailier du Brussels avait inscrit le même nombre de paniers que le vendredi. Malgré le retour en forme de son tireur d’élite, Limburg prenait les devants dès 15-14 (8e).

Présent au rebond et orfèvre au contre, les Jordan et Spicer avaient fait main basse sur la raquette.

Comme Delalieux (3x3), ajoutait de l’adresse largement au-delà des 6,75m, Limburg avait débuté le second quart par un 11-0. Alors que ce 32-16 (14e) affiché au marquoir faisait redouter un scénario identique au match de vendredi, le Brussels sortait de son mutisme. Via les mains expertes de Smith bien approvisionné par Loubry, l’équipe de la capitale ne s’avouait pas vaincue et rejaillissait à 36-29 (17e). La plaisanterie avait assez duré pour le coach Angilis qui réintégrait ses titulaires Heath, Unruh et Releford.

Après le repos (40-31), Limburg augmentera son intensité défensive. Les Hasseltois ne laisseront que quatre paniers de plein jeu aux Bruxellois durant ce troisième quart. Comme les guards Rahon et Hertay voyait juste et imprimaient le rythme adéquat, la formation reprenait ses distances. De quinze unités (61-46 ; 30e), l’écart passera à vingt-cinq (75-50) avant que Smith ne donne aux chiffres son allure définitve : 84-64.

Monier : "Si on doit jouer à 7, on le fera!"

Lorenzo Giancaterino (Limburg) : «On s’attendait forcément à une réaction du Brussels mais notre coach n’a pas changé le plan du jeu. Il a surtout insisté sur le concentration et puis Willebroek ayant gagné à Ostende, c’était un match très important pour les deux équipes. Notre objectif est de prendre la cinquième place. L’équipe est soudée, il faut que ça continue. Le coach Angilis nous explique au quotidien qu’on peut faire la différence par la défense, encore plus quand l’attaque ne fonctionne pas. La défense est la clé. »

Pasacl Angilis (coach Limburg) : «On encaisse 64 points ce dimanche, 56 vendredi. Nos succès sont clairement le fruit de notre bon travail défensif. L’intensité y était à chaque fois et on a gagné la bataille de l’agressivité. Ce travail prend du temps. On a mis des règles au point à l’entraînement et depuis 7-8 matchs, on défend mieux. En attaque, on joue l’un pour l’autre et si un gars marque cette fois-ci, un autre scorera la fois d’après. Chacun joue pour le voisin, les gars ont intégré cet état. »

Laurent Monier (coach Brussels ) : «On n’a pas répondu au défi de l’intensité lancé par les Limbourgeois. En défense, on n’a pas bien défendu sur les écrans, on n’a pas assez communiqué, on a laissé dribblé et shooté trop facilement. Il nous reste 12 matchs pour prendre cette sixième place mais on ne va pas tirer de plans sur la comète. On a pris un coup sur la tête ce week-end donc il faut prendre match par match. A commencer par Willebroek dimanche prochain. Je jouerai avec les gars mentalement prêts. Si il faut jouer à sept, on jouera à sept, c'est ce que j’ai dit aux vestiaires. On doit se reprendre car je n’ose imaginer les quatre derniers matchs, deux back-to-back face à Liège et Louvain, avec par exemple l’obligation de réaliser un trois sur quatre. Il faut que les joueurs élèvent leur niveau et répondent à présent au plan mental. Ce dimanche, je n’ai pas pu compter sur mes intérieurs mais on a besoin de tout le monde à niveau pour prester correctement et avoir des ambitions. »









LIMBURG 84

BRUSSELS 64

Quarts : 21-16, 19-15, 21-15.

Limburg : 33/62 (8x3), 10/13 LF, 42 reb., 26 ass., 23 ftes. RAHON 0-7, Baptista 0-2, Giancaterino 4-2, Delalieux 9-7, Hertay 0-4, HEATH 7-3, Spicer 2-2, DESIRON 6-2, RELEFORD 7-3, UNRUH 3-3, Dedroog -3, HARRIS 2-7.

Brussels : 23/66 (5x3), 13/17 LF, 29 reb., 15 ass., 12 ftes. Loubry 6-6, Samardzic V. (-), Foerts N. -2, DEPUYDT 2-0, Peciukevicius 2-3, SMITH 18-9, Foerts J. -, Peterson -, Samardzic J. (-), SIMMONS 0-1, BOSCO -, HARRELL 3-12.

Arbitres : MM. Delestrée, Vanlooy, Demuynck.