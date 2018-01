Castors Braine a décidé de suspendre sa joueuse Marjorie Carpréaux provisoirement jusqu'à sa comparution devant le Conseil d'administration du club brainois vendredi prochain. La meneuse des Belgian Cats, 30 ans, 1m65, est écartée pour raisons disciplinaires et ne jouera pas le prochain match d'Euroligue des Brainoises à Galatasaray jeudi en Turquie, pas plus que le match de championnat à Laarne ce samedi soir.

"Suite aux événements qui ont suivi la rencontre face à Villeneuve-d'Ascq ce mercredi 3 janvier, le conseil d'administration de Castors Braine a décidé d'écarter temporairement Marjorie Carpréaux du groupe D1 et ce jusqu'à son passage devant le prochain conseil d'administration du vendredi 12 janvier. Après la remarquable et méritée victoire de mercredi, il est primordial de conserver la sérénité et la détermination affichée pour aller décrocher la qualification en Eurocup. Le club souhaite écouter la joueuse et s'expliquer avec elle avant qu'une quelconque décision ne soit prise en toute objectivité et ne fera donc aucun autre commentaire à ce sujet".

Malgré la belle victoire face aux Françaises (77-61) mercredi pour le compte de la 10e journée de l'Euroligue relançant Castors Braine, avec une 3e victoire, dans la course à la 5e ou 6e place qualificative pour l'Eurocoupe, Marjorie Carpréaux avait manifesté son mécontentement d'être remplacée, s'accrochant notamment avec la team manager de l'équipe.