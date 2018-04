Ne dites plus big three mais bien big four ! Le trident offensif Chris Jones - Garlon Green - Tre Demps vient de s’agrandir. Désormais, les défenses adverses doivent aussi se méfier de Matt Tiby. L’intérieur américain de 25 ans (2,03 m) surfe actuellement sur un nouvel élan. On le connaissait dans un rôle défensif et de capteur de rebonds, on le découvre à présent aussi au scoring.