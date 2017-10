La tendance prise depuis quelques années dans le championnat NBA de basket a fait réagir la légende vivante de la célèbre National Basketball Association: Michael Jordan. A quelque jours de la nouvelle saison, l'homme aux six bagues remportées avec les Chicago Bulls, entre 1991 et 1998, s'est exprimé négativement sur ce qu'on appelle désormais les "super équipes" composées de plusieurs joueurs All-Star.

Après les Lakers (Bryant, O'Neal, Malone, Payton), Boston (Garnett, Pierce, Allen) et Miami (James, Wade, Bosh), ce furent, ces dernières campagnes, Cleveland (James, Irving, Love) et Golden State (Curry, Durant, Thompson, Green) qui ont bâti de telles équipes. Cette saison Oklahoma City (Westbrook, Geoge, Anthony) et Boston (Irving, Hayward, Horford) ont tenté de les imiter en effectuant un recrutement trois étoiles. La différence de niveau entre ces quelques équipes et les autres va se creuser inévitablement.

"D'un point de vue sportif cela va être néfaste pour la Ligue", a estimé Michael Jordan lors d'une interview au magazine Cigar Afficionado. "Vous allez avoir une ou deux équipes qui vont être super, et 28 autres qui seront bonnes à jeter. Ou elles vont avoir du mal à survivre dans ce business."

Une position qui ne manque pas de surprendre si l'on considère que 'Air' Jordan est à 54 ans propriétaire d'une ces 28 autres équipes: les Charlotte Hornets.

A l'appui de ses propos, on notera que la finale NBA ces trois dernières saisons a opposé les deux mêmes équipes. Golden State a été sacré en 2015 et 2017, Cleveland en 2016. Cette année-là, les Warriors avaient gagné 73 des 82 matchs de saison régulière, un record absolu dans l'histoire de la NBA.