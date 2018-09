Pour son premier match au Mondial de tenerife, l’équipe américaine a justifié son statut de méga-favorite en venant à bout sans trop de difficultés du Sénégal, à priori le petit poucet de ce groupe D avec lequel la Belgique risque bien de croiser à l’occasion du match de barrage auquel conduirait une deuxième ou troisième place dans notre groupe.

Pour autant, les américaines - qui avaient passé 50 pts à leur adversaire voici une semaine au tournoi de préparation d’Antibes – n’auront cette fois pas cherché le carton même si TeamUSA (sans Britney Griner laissée au repos) aura été accroché une petite dizaine de minutes par des Sénégalaises épatantes d’enthousiasme. Le temps de mener 2-9 puis de faire jeu à peu près égal jusqu’au début du second quart (10e : 18-17). L’entrée de Elena Delle Donne, l’équipière d’Emma Meesseman à Washington, couplée avec une bonne passe de Brianna Stewart permettait alors aux Américaines de faire le trou pour de bon (45-31 au repos).

Mais les Championnes d’Afrique ne lâchaient rien et restaient accrochées à une quinzaine de longueurs seulement des Américaines (30e : 65-48). Un écart qui augmentait encre un peu dans le dernier quart mais sans plus (score final : 87-67). L’enseignement à en tirer c’est que les Sénégalaises ne partent pas battues d’avance face à la Chine ou à la Lettonie. De quoi mettre un peu de piment dans le classement de ce groupe qui nous intéresse au plus haut point