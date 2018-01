Les Anversois sont venus à bout des Montois au terme d’un solide suspense.

C’était incontestablement le choc du week-end ce samedi soir entre le second et le troisième du classement. Dans une ambiance des grands soirs à la Mons. Arena, les Renards ont fait jeu égal avec les Giants avant de craquer dans les derniers instants. Le collectif et le jusqu’au-boutisme anversois ont fait la différence dans une rencontre pleine d’engagement physique et d’intensité au bout de laquelle il a sans doute manqué une once de justesse et de lucidité dans le camp montois.

Le match avait pourtant mal débuté pour les Anversois qui perdaient provisoirement Hans Vanwjin, touché au nez, après seulement 5 minutes. Les Renards pouvaient par contre compter sur Green et Demps pour être propulsés (6e : 17-12). Mais les hommes de Roel Moors ne tardaient pas à inverser la tendance en profitant des largesses défensives montoises. Le marquoir s’envolait même jusqu’à 29-36 (15e) sous l’impulsion de Lee et Dudzinski, très adroits aux shoots, alors que Vanwijn reprenait sa place sur le parquet.

Certes menés, les Montois ne perdaient pas le fil grâce aux individualités (Green et Jones). L'excellent Xavier-Robert François et son engagement montraient aussi le chemin à suivre. Le coach Daniel Goethals devait a contrario regretter le manque de volonté de certains joueurs ainsi qu’un laxisme défensif qui laissait trop souvent la porte ouverte aux Anversois. Il fallait un triple de Lemaire en toute fin de 3e quart-temps pour relancer la machine locale et réveiller la Mons. Arena (29e : 54-54).

Pas question pour autant de freiner les ardeurs des visiteurs. Bako continuait sa domination intérieure tandis que Lee et Clark utilisaient leur vitesse pour malmener la défense montoise. En face, Green, toujours lui, poursuivait son one-man-show (36e : 70-70). Au courage, les protégés de Daniel Goethals reprenaient même les devants à deux minutes du terme : 75-71 puis 78-75.

Mais les Giants avaient encore les ressources nécessaires pour inverser la tendance dans les 50 dernières secondes. Deux interceptions anversoises et deux shoots montois manqués au plus mauvais des moments donnaient la victoire à Roel Moors et ses joueurs.

Les Renards doivent désormais se ressaisir puisqu’une nouvelle rencontre européenne les attend dans trois jours face aux Néerlandais de Groningen.

Mons : 40 sur 56 (7x3); 11 lf sur 11; 27 rbds; 17 pd; 18 fp. GREEN 11-12, JONES 9-7, Lemaire 0-3, TIBY 3-3, Cage 0-4, DEMPS 6-2, Vandenberghe (-), Mortant, Love 4-2, FRANCOIS 6-4, Akue (-), Lasisi 0-2.

Anvers : 42 sur 61 (7x3); 10 lf sur 12; 32 rbds; 19 pd; 15 fp. LEE 8-5, Donkor 4-3, CLARK 5-6, VANWIJN 2-5, Schoepen 3-0, Rogiers (-), Akyazili 2-2, Bako 6-6, KINGSLEY 0-6, DUDZINSKI 7-0, Kalinoski 6-5.

Arbitres : MM. Vanhoye, Beck et Di Paolo.

Quarts : 19-19, 20-24, 15-13 et 24-25.