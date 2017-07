Comme Charleroi, les hommes de Daniel Goethals disputeront la Fiba Europe Cup

La Belgique présentera deux équipes au premier tour des qualifications de la Fiba Europe Cup. En plus du Spirou Charleroi, qui avait déjà reçu son ticket pour cette compétition, le Belfius Mons-Hainaut vient d'officialiser sa présence parmi les 32 formations qui disputeront les deux tours de qualification.

Ces qualifications se joueront en rencontres aller-retour. Le premier tour est prévu les 20 et 27 septembre tandis que le second aura lieu les 4 et 11 octobre. Les Renards ne connnaissent pas encore leur adversaire pour le premier tour mais savent déjà qu'ils joueront le match retour à domicile.

Au terme des ces deux tours qualifications, les vainqueurs retrouveront les malheureux perdants des éliminatoires de la Fiba Champions League (échelon supérieur) pour finalement former une phase de poule avec huit groupes de quatre équipes (32 équipes). Cette compétition se tiendra du 18 octobre au 6 décembre et les deux premières équipes de chaque groupe joueront la seconde phase de poule.

La saison dernière, les Montois avaient déjà participé à cette Fiba Europe Cup en compagnie de Limburg United, du Brussels et des Giants d'Anvers. Les Borains avaient terminé à la troisième place de leur poule avec 1 victoire en 4 matches avant d'être reversés dans un groupe avec les troisièmes des autres poules et d'une nouvelle fois enregistrer un bilan d'1 victoire pour 3 défaites.

À l'échelon européen supérieur (Fiba Champions League), la Belgique aura trois représentants. Anvers, le Brussels et Ostende participeront en effet à la seconde édition de la Ligue des Champions dont le tirage au sort a eu lieu mardi dernier. Anvers et le Brussels doivent cependant passer par les qualifications pour tenter de rejoindre Ostende en phase de poules. Les Giants joueront au second tour des qualifications face aux Suédois de Lulea tandis que les Bruxellois affronteront soit le Bosna Sarajevo (B-H), Ludwigsburg (All) ou Cluj Napoca (Rou) au troisième tour des qualifications. En cas de défaite, les deux clubs belges seront reversés en Fiba Europe Cup.