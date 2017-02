L’annonce du départ d’Ante Delas, qui a demandé à être libéré de son contrat à Mons, a surpris beaucoup de monde jeudi. Suite à une discussion entre le joueur, son agent et les dirigeants du Belfius Mons-Hainaut, les différentes parties ont décidé, d’un commun accord, de répondre favorablement à la requête de l’arrière croate de 28 ans, qui n’est jamais totalement devenu le leader attendu à la mons. arena.

"Depuis deux mois, son niveau avait considérablement baissé et il n’était plus le joueur d’impact qu’on avait vu en lui, ni sur le terrain ni en dehors…" précise Thierry Wilquin. "Et à partir du moment où le joueur a l’esprit quelque peu ailleurs, il ne sert à rien de le retenir contre son gré. D’autant qu’il ne donnait pas entière satisfaction."

Le manager du BMH tient cependant à souligner la correction dont a fait preuve le joueur croate. "Il est venu nous trouver en début de semaine pour nous faire part de son envie de partir", explique notre interlocuteur. "Il était conscient de ne pas avoir répondu aux attentes et cela l’affectait. C’est pourquoi il a demandé à être libéré sans indemnité. Depuis son arrivée à Mons, il a toujours été cohérent avec lui-même. Et si, en début de saison, il parvenait par moments à tirer le groupe, ce n’était plus le cas depuis quelque temps."

Après avoir signé les derniers papiers hier à Mons, le Croate a alors pris la direction de l’Italie où il a signé un contrat en série A2. "Il nous avait d’abord dit qu’un retour en Croatie serait le plus probable, mais la date limite des transfert là-bas est fixée au 5 février. Son agent a finalement reçu une proposition venue d’Italie."

Le club montois, qui se produira donc diminué à Charleroi ce soir, s’est évidemment mis à la recherche d’un renfort. "C’est un peu soudain, mais nous allons donc scruter le marché", confirme Thierry Wilquin. "Nous avons vu ce qui ne fonctionnait pas avec un profil comme celui d’Ante Delas qui, malgré sa taille (2 m), manquait de répondant physiquement. Nous allons donc sans doute nous diriger vers un profil plus athlétique et scoreur.