Deux éléments ont suffi à métamorphoser l’équipe de Willebroek : l’arrivée d’Yves Defraigne comme coach à la place de Damir Milacic et la signature d’Ashton Gibbs comme renfort à la mène. Depuis, le collectif anversois semble transfiguré, à l’image d’un joueur comme Stephane Moris, dont le temps de jeu était réduit à peau de chagrin sous l’ère Milacic, qui se révèle de nouveau comme un pion important avec Defraigne.

"Lors du premier match de championnat, je n’étais même pas monté au jeu. Et par la suite, mon temps de jeu est resté très faible. Si j’avais eu 20 ans, je serais devenu fou" , confie le Bruxellois de 32 ans, qui avait déjà été approché par Defraigne par le passé lorsqu’il était coach à Mons . "J’étais prêt à couper mon contrat et partir en Suisse juste avant que la direction décide de changer de coach."

Finalement, la patience du grand barbu a été récompensée avec un temps de jeu et des stats à la hausse. "Le jeu est beaucoup plus structuré désormais et chacun connaît exactement son rôle. C’est la raison pour laquelle nous avons signé plusieurs belles victoires. Mais nous devons rester disciplinés car on a pu voir face à Liège que le moindre relâchement peut être fatal."

Malgré les 20 points en 20 minutes de Moris, les Kangourous, privés de Randy Oveneke après le décès de sa maman, ont bizarrement courbé l’échine. "J’ai perdu ma maman récemment aussi et je sais ce qu’on peut ressentir dans ces moments. L’équipe était évidemment assez touchée mais ce n’est pas une excuse. On doit se reprendre face au Spirou", conclut Steph Mo.

À l'occasion du déplacement au Spiroudôme ce mercredi (20h30), les Kangourous devraient pouvoir compter sur un effectif au complet puisque Naïm El Kounchar a fait son retour à l'entraînement.