Boston a dominé Washington 123 à 111 dans le premier match de leur duel du 2e tour des play-offs NBA, malgré un début de rencontre catastrophique, dimanche.

Les Celtics mènent une victoire à zéro avant le match N.2 qui aura lieu mardi, à nouveau dans leur salle.

La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA a pourtant débuté la rencontre en encaissant 16 points, sans un marquer un seul.

Il a fallu attendre quatre minutes de jeu pour qu'Isiah Thomas marque les premiers points des Celtics, avec trois lancers francs successids.

Le meneur-vedette de Boston, qui a assisté samedi sur la côte Ouest des Etats-Unis aux obséques de sa soeur, décédée à 22 ans dans un accident de voiture, a connu à l'image de son équipe un premier quart-temps cauchemardesque: il a perdu une dent à la suite d'un coup de coude au visage d'Otto Porter.

Menés de 14 points après la première période, les Celtics, meilleure équipe de la conférence Est à l'issue de la saison régulière, sont revenus progressivement au score, aidés par la sortie sur blessure de Markieff Morris, l'ailier fort de Washington.

Sous l'impulsion de Thomas (33 points) et d'Al Horford (21 pts), ils ne comptaient plus que cinq points de retard à la pause et sont passés en tête pour la première fois durant la 3e période (73-70) pour ne plus être inquiétés.