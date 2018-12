Boston a aligné sa 4e victoire consécutive jeudi dans le championnat NBA de basket. Les Celtics ont surclassé les New York Knicks 128-100. Le favori de la Conférence Est, en début de saison, améliore son bilan (14 v-10 d), ce qui lui permet d'occuper la 6e place à bonne distance du leader Toronto (21 v-5 d). Les Bostoniens présentent la meilleure série victorieuse actuelle de sa conférence. Jeudi, ils ont pu compter sur Kyrie Irving (22 pts) et Al Horford (19 pts, 12 reb). Seul bémol, Irving n'a pu terminé la rencontre touché à l'épaule droite.

A l'inverse, Houston ne trouve pas la solution. La meilleure équipe de la saison régulière passée végète à la 13e place à l'Ouest avec un bilan négatif (11 v-13 d). Jeudi, les Rockets n'ont pas eu voix au chapitre contre les Jazz à Salt Lake City 118-91. Ils n'ont pas réussi à profiter de l'exclusion du pivot français Rudy Gobert après 3 minutes de jeu à peine. A l'instar de son équipe, James Harden peine à retrouver le niveau qui lui a valu le titre de MVP lors de la précédente campagne. Avec 15 points, il a réussi son plus petit total de la saison d'autant qu'il a aussi commis 7 "turnover". Le meneur Chris Paul n'est pas parvenu à suppléer à la peite prestation de "The Beard". CP3 a été limité à 12 points. Les Rockets ont manqué de précision et été étouffés par la défense du Jazz. Ils n'ont rentré que 38,6% de leurs essais au panier.

Dans le dernier match de la journée, Portland a écoeuré Phoenix dès le premier quart (34-9) et ensuite déroulé pour signer son 14e succès en 25 recontres : 108-86. Les Blazers occupent la 7e place à l'Ouest. Phoenix, sans réelle surprise, est la lanterne rouge de la NBA après cette 21e défaite (4 victoires). Les Suns, à la recherche de solution, avaient décidé de placer sur le banc leur pivot rookie 1er choix de la dernière draft Deandre Ayton (11 pts, 8 reb) dont le travail défensif n'est pas jugé suffisant.