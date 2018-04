Boston s'est qualifié pour le 2e tour des playoffs NBA en battant Milwaukee 112 à 96 samedi lors du septième et dernier match de leur duel du 1er tour. De son côté, Golden State a entamé le deuxième tour par une victoire 123-101 sur La Nouvelle-Orléans.

Sous l'impulsion d'Al Horford et de Terry Rozier (26 points chacun), les Celtics ont fait toute la course en tête. Malgré les bonnes performances de Kris Middleton (32 points), Eric Bledsoe (23 points) et Giannis Antetokounmpo (22 pts), les Bucks sont restés à bonne distance des Celtics, victorieux 112-96.

Les Celtics, vainqueurs de la série quatre victoires à trois, seront opposés au prochain tour de la Conférence Est aux Philadelphia Sixers qui ont dominé Miami quatre victoires à une. Boston est privé de son meneur Kyrie Irving jusqu'à la saison prochaine.

A l'Ouest, on abordait déjà les demi-finales de Conférence. Golden State s'est joué de La Nouvelle-Orléans 123-101. Emmenés par Klay Thompson (27 points), Kevin Durant (26 points) et Draymond Green (16 points, 15 rebonds, 11 assists), les Warriors ont fait la différence dès la 2e période en infligeant un cinglant 24 à 2 aux Pélicans. Malgré les 24 points d'Anthony Davis et un panier improbable de plus de 20 mètres de Darius Miller à la dernière seconde avant la pause, les Pélicans ne s'en sont jamais remis. Golden State a pu contrôler la fin de match, durant laquelle les deux équipes ont ménagé leurs cadres en vue des prochains matchs.

Absent depuis le 23 mars à cause d'une entorse du genou gauche, Stephen Curry devrait "très probablement" faire son retour pour le match N.2, mardi, selon son coach Steve Kerr.