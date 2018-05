Cleveland, tenant du titre de la Conférence Est mais seulement 4e tête de série cette saison, s'est offert d'un souffle le premier match du 2e tour des playoffs NBA, mardi. Les Cavaliers sont venus s'imposer en prolongations 112-113 sur le parquet de Toronto.



Les Raptors, N.1 à l'Est, présentent le meilleur bilan (ex aequo avec Houston) de la saison à domicile (34 victoires, 7 défaites). De nouveau meilleur marqueur de son équipe (26 pts mais 12/30 aux tirs), et auteur d'un triple double (11 rebonds, 13 passes décisives), LeBron James a été au four et au moulin, jouant 47 minutes sur les 53 de la rencontre.

Et ce fut bien nécessaire après un premier quart dominé par Toronto (33-19). James a ramené les Cavaliers dans le match et poussé les Raptors en prolongations (105-105) après un match poursuite.

"King" James a été bien épaulé par les tireurs JR Smith (20 pts, 5/6 à 3 pts), Kyle Korver (19 pts, 5/12 à 3 pts) et les remplaçants Jeff Green (16 pts) et Tristan Thompson (14 pts, 12 rbs).

"C'est probablement un de mes plus mauvais matchs de la saison" a curieusement commenté James. "Je n'ai pas été aussi efficace que j'aime l'être, j'ai manqué beaucoup de tirs ouverts", a commenté LeBron James. "Mais la seule chose qui compte, c'est que mes coéquipiers ont élevé leur niveau pour décrocher la victoire alors que je n'étais pas dans mon meilleur jour".

Les Toronto Raptors ont craqué dans le dernier quart. Ils n'ont réussi que 5 de leurs 25 tirs et notamment manqué quatre tirs dans les dernières 30 secondes après l'égalisation de LeBron James. De quoi avoir des regrets après les 21 points et 21 rebonds du pivot lituanien Jonas Valanciunas, les 22 points de DeMar DeRozan et les 18 points et 10 passes décisives de Kyle Lowry.

Le 2e match se joue jeudi toujours à l'Air Canada Center.

A Oakland, Golden State ont retrouvé Stephen Curry, après un mois d'absence sur blessure, et son sourire de vainqueur contre La Nouvelle-Orléans. "Tout a changé dès qu'il est entré en jeu", s'est félicité le coach de Warriors Steve Kerr.

Les champions en titre ont battu La Nouvelle-Orléans 121-116 et leurs étoiles ont brillé. Curry a planté 28 points (dont 5/10 à 3 pts) en 27 minutes depuis le banc. Kevin Durant a lui inscrit 29 points (7 ast, 6 rbs) et Draymond Green a frôlé le triple-double (20 pts, 12 ast, 9 rbs). Les Warriors mènent la série 2-0 avant de se déplacer vendredi chez les Pélicans.

Anthony Davis, la star de La Nouvelle-Orléans, a aligné 25 points, 15 rebonds et 5 passes. Les arrières Jrue Holiday (24 pts, 8 rbs, 8 ast) et Rajon Rondo (22 pts, 12 ast, 5 rbs, 5 interceptions) ont démontré que la franchise de Louisiane a les moyens d'inquiéter les tenants du titre.