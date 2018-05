Basket Éliminé au premier tour des playoffs, leplus que jamais dans le doute.

Un fiasco ! Voilà comment on pourrait résumer la saison du Thunder. Si les attentes étaient grandes avec les arrivées de Paul George et de Carmelo Anthony pour former un Big Three autour du MVP en titre Russell Westbrook, cette association n’a jamais fonctionné et la déception est bien plus importante encore que les attentes du début de saison. C’est peu dire ! Analyse d’un désastre dans l’Oklahoma et surtout, quelles sont les perspectives d’avenir pour cette franchise qui possédait en son sein, il y a quelques années, James Harden et Kevin Durant !

(...)