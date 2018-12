Le duel entre les deux leaders de Conférence, Denver et Toronto, a tourné à l'avantage des premiers, dimanche, dans le choc de la soirée du championnat nord-américain de basket (NBA). Les Nuggets, premiers à l'Ouest, l'ont emporté 95-86.

Les Raptors, portés par Kawhi Leonard (29 points), ont pourtant menés de 13 points (57-70) dans le troisième quart-temps. Jamal Murray (19 points, dont 15 dans le dernier quart-temps) a sonné la révolte pour Denver, qui a aussi pu compter sur Nikola Jokic (26 points). Grâce à un score partiel de 21-2, les Nuggets ont inversé la tendance.

Denver signe une 10e victoire lors de ses 12 dernières rencontres et avec 20 succès pour 9 défaites maintient une courte avance sur Golden State (20 victoires, 10 défaites). Toronto reste en tête à l'Est (23 victoires, 9 défaites).

Les Los Angeles Lakers ont été sèchement battus à Washington (128-110). LeBron James n'a pas brillé, n'inscrivant que 13 points, son plus petit total de la saison. A l'inverse, John Wall y a été de 40 points pour les Wizards.

Indiana a confirmé sa bonne forme en prenant la mesure de New York 110-99. Revenu de blessure, Victor Oladipo (26 points, 7 passes, 8 rebonds et 5 interceptions) a contribué à la septième victoire consécutive des Pacers, 3es à l'Est (20 victoires, 10 défaites).

Philadelphie (20 victoires, 11 défaites) suit de près. Les Sixers, avec un Ben Simmons en triple double (22 points, 14 passes et 11 rebonds), se sont imposés 105-128 à Cleveland

Brooklyn s'est offert une cinquième victoire de rang, 144-127 face à Atlanta, grâce notamment aux 32 points de D'Angelo Russell.

Sacramento s'est imposé 113-120 à Dallas. De'Aaron Fox et Buddy Hield ont inscrit 28 points chacun pour les Kings, Luka Doncic en a mis autant pour les Mavericks.

Miami, bien aidé par un bon Dwyane Wade (19 points et 6 rebonds en sortie de banc), est reparti de son déplacement à La Nouvelle-Orléans avec une victoire 96-102.