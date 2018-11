Parmi les bonnes surprises de ce premier mois de compétition régulière en NBA, le championnat nord-américain de basket, Denver figure certainement en bonne place.

Les Nuggets présentent un bilan de 9 victoires contre une défaite. Lundi, ils ont aligné une 6e victoire consécutive dans le Colorado face aux solides Boston Celtics 115-107. Le meneur de jeu Jamal Murray a battu son record en carrière avec 48 points personnels dont 19 des 27 points de son équipe dans le dernier quart. Denver n'est devancé que par les champions de Golden State (10 v-1 d). Les Warriors ont émergé dans le 3e quart (34-15) face à Memphis et se sont imposés 117-101. Klay Thompson a rentré 27 points et Kevin Durant 22. Leader à l'Est avec 10 victoires et 1 défaite, Toronto s'est joué de la défense réputée solide de Utah. Les Raptors n'ont laissé aucune chance au Jazz à Salt Lake City 111-124. Kawhi Leonard manquait toujours dans l'effectif canadien. Du coup, le meneur Kyle Lowry s'est employé et a cumulé 17 points, 11 assists et 7 rebonds.

Houston va mieux. Les Rockets ont signé leur 4e victoire en déplacement en cinq match 94-98 à Indiana. James Harden a encore fait pencher la balance. Il a réussi le panier à 3 points décisif à 34.8 secondes du terme et rendu une carte personnelle riche de 28 points, 6 assists, 4 rebonds. Le retour du coach-adjoint spécialisé dans le jeu défensif Jeff Bzdelik semble déjà porter ses fruits. La franchise texane (4 v-5 d) est toujours à la recherche d'un succès à domicile.

Autre pointure du championnat, Oklahoma City remonte aussi dans la hiérarchie. Le Thunder est 7e à l'Ouest après son 5e succès (contre 4 défaites) obtenu face à La Nouvelle-Orléans 122-116. Russell Westbrook (17 pts, 9 ast, 7reb) a été très présent jusqu'à sa blessure à la cheville gauche dans le 3e quart qui l'a contraint de renoncer à poursuivre la rencontre. Paul George a pris le relais pour le compte d'OKC (23 pts, 8 ast, 6 reb, 4 stl).

Cleveland en revanche poursuit sa descente en enfer. Les Cavaliers ont concédé une neuvième défaite en dix rencontres : 102-100 à Orlando. L'engagement définitif dans la journée du coach Larry Drew, qui remplace Tyronn Lue licencié le 28 octobre, n'a pas eu d'effet.

Quelques performances individuelles n'ont pas non plus été récompensées. Les 25 points et 24 rebonds d'Andre Drummond n'ont pas permis à Detroit d'émerger face à Miami, le Heat s'imposant en prolongation: 115-120. Les 23 points et 24 rebonds et 7 assists du New Yorkais Enes Kanter n'ont pas été non suffisants. Il est vrai que dans le camp d'en face Zach LaVine a réussi son record en carrière avec 41 points. Chicago a aussi gagné après 5 minutes de temps additionnel 115-116.