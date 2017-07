Ces derniers jours, on ne cesse de parler des Cavs. Après leurs difficultés à trouver un Général Manager et les envies d'ailleurs de Kyrie Irving, c'est enfin une bonne nouvelle qui est tombée dans l'Ohio. En effet, alors que Uncle Drew est sur le départ, LeBron James pourra compter sur un ancien MVP pour mener l'équipe. Son nom: Derrick Rose.Après quatre saisons pourries par les blessures, le natif de Chicago a tenté de se relancer en 2015 du côté de New York. Un léger mieux, même s'il est encore loin de son niveau de 2011 qui lui avait permis d'être élu meilleur joueur de la saison. Néanmoins, il semblerait que ce deal soit clairement du win-win, tant pour les Cavs que pour le joueur. Pour Cleveland, qui devrait voir Kyrie Irving mettre les voiles, on se retrouve avec un joueur d'expérience, certes trop souvent touché par les blessures, mais qui sait de quoi il parle. De plus, les dirigeants ne prennent pas beaucoup de risques puisque Derrick Rose a signé pour le minimum syndical. En clair: il touchera 2,1 millions de dollars la saison prochaine, ce qui le place entre Cameron Payne et Tim Frazier, à la 55e place des meneurs les mieux payés de la league. En clair: s'il se plante, les Cavs ne perdraient que 2 millions de dollars. A ce prix-là, ca valait la peine de tenter ce coup de poker.Pour Derrick Rose, c'est une occasion en or d'accrocher son rêve: obtenir un titre de champion NBA. Aux côtés du meilleur joueur du monde, il ne pourra qu'en ressortir grandit. Et vu le prix qu'il coûte à sa nouvelle franchise, il se retrouve sans aucune pression. Une situation qu'il n'avait jamais connu et qui pourrait clairement relancer sa carrière si les Dieux des blessures le laisse en paix. Un sacrifice financier qui en dit long sur l'état d'esprit de D-Rose qui n'a qu'une seule envie: remporter le titre.Une arrivée qui devrait sceller le sort de Kyrie Irving à Cleveland, si certains en doutaient encore. On voit mal l'un ou l'autre sortir du banc. La question reste de savoir où ira Uncle Drew. Après les Knicks, San Antonio ou encore Minnesota et Miami, une autre équipe est entrée dans la course: les Celtics. Visiblement, Danny Ainge serait prêt à lâcher Isaiah Thomas, Jae Crowder ou encore l'un ou l'autre tour de draft. Du lourd en perspective et beaucoup d'équipes donc se manifestent pour récupérer l'un des meilleurs meneurs de la league. On citera également l'intérêt des Suns de Phoenix.