Golden State a été complètement étouffé samedi à domicile par Denver qui a mis un terme à une série de 11 victoires des Warriors en les cantonnant à leur plus petit score de la saison NBA (96-81), alors que se profile le sommet de Noël face à Cleveland.

Le coach de la franchise californienne Steve Kerr a immédiatement assuré que son équipe saurait oublier cette déconvenue pour affronter le 25 décembre les Cavaliers de LeBron James, un match toujours très attendu entre les deux équipes qui se partagent le titre NBA depuis trois saison.

"On tire la chasse et on passe à autre chose", a clamé Kerr.

L'attaque des champions NBA en titre avait jusque-là maintenu son efficacité malgré l'absence de son tireur d'élite Stephen Curry qui s'est blessé à une cheville le 4 décembre. Mais samedi face aux Nuggets elle s'est enrayée.

"C'est sûr que c'était frustrant...", a témoigné Kevin Durant qui a fini meilleur marqueur des Warriors avec seulement 18 points (6 sur 17 au tir et aucun panier à 3 points réussis en 5 tentatives).

Comme lui, Klay Thompson a été très maladroit: 6 sur 21 au tir et 1 sur 10 à 3 points pour un total de 15 points.

Tirs manqués de près (32 sur 83 de réussite), de loin (3 sur 27), les Warriors n'étaient que l'ombre d'eux-même, Andre Iguadola ratant même un dunk...

"A chaque fois qu'on manquait un panier, Denver nous aspirait notre énergie", a constaté Durant.

Effectivement, les Nuggets ont su saisir l'occasion avec cinq joueurs au-dessus des 10 points: Gary Harris (19 pts), Nikola Jokic (18 pts), Wilson Chandler et Trey Lyles (15 pts) et Jamal Murray (14 pts).

Le Thunder gronde

"Quel bel effort. Quelle belle performance. Quelle belle victoire !", s'est félicité le coach des Nuggets Michael Malone.

Son équipe a ainsi enchaîné un second très beau succès à l'extérieur après s'être imposée vendredi à Portland, et se maintient au 5e rang de la conférence Ouest avec un bilan de 18 victoires pour 15 défaites, comme Oklahoma City qui n'a fait qu'une bouchée du Utah Jazz (103-89).

Le Thunder a profité d'un nouveau triple double (27 points, 10 rebonds, 10 passes) de Russell Westbrook, le 11e de la saison. Le MVP a en outre été bien épaulé par Paul George (26 pts) et Carmelo Anthony (16 pts).

"Nous voulions imprimer notre rythme dès le début du match, a expliqué Anthony. Nous l'avons fait en défense. Et nous avons su maintenir notre emprise jusqu'au bout".

Toujours à l'Ouest, San Antonio (23v - 11d) se maintient dans le sillage de Golden State (2e, 26v - 7d) après sa victoire à Sacramento (108-99) malgré l'absence de Kawhi Leonard et Danny Green.

LaMarcus Aldridge a inscrit 29 points et pris 10 rebonds pour les Spurs alors que son coéquipier espagnol Pau Gasol a réussi un triple double (14 points, 11 rebonds et 10 passes).

A l'Est, le leader Boston emmené par Kyrie Irving (25 points et 7 passes) s'est joué de Chicago (117-92) grâce notamment à un 38-18 dans le troisième quart-temps que les Bulls n'ont jamais réussi à combler.

Les Celtics (27v - 9d), qui ont bien rebondi après leur défaite jeudi à New York, ont ainsi pris leur revanche après leur défaite il y a deux semaines sur le parquet des Bulls où ils avaient enregistré leur plus mauvais score de la saison (85 poins).