Golden State s'est imposé in extremis face à Toronto 125-127 dans l'affiche de la journée de samedi en NBA, le championnat nord-américain de basket.

Toronto, deuxième à l'Est, a failli réussir le retour de l'année face au leader de l'Ouest, Golden State. Auteurs de 81 points, les Warriors comptaient une avance de 27 unités à la pause, après avoir dominé largement la première mi-temps. Au retour des vestiaires, changement complet de scenario, avec des Raptors déchainés, à l'instar de DeMar DeRozan (42 points). A 4 minutes du terme, Toronto revenait à 1 seule longueur de Golden State (122-123). Le champion en titre a pu compter sur ses stars Stephen Curry (24 points), qui avait manqué les deux précédents matches à cause d'une cheville douloureuse, et Kevin Durant (25 points) pour relancer la machine. Les Warriors ont décroché une 12e victoire de suite en déplacement, 125-127, et un 35e succès en 44 rencontres. Toronto reste deuxième à l'Est (29 victoires-12 défaites).

Battu par les Lakers jeudi (93-81), San Antonio s'est relancé en menant de bout en bout face à Denver (112-80). Absent lors des trois précédents matches en raison d'une blessure à une épaule, Kawhi Leonard a bien aidé les Spurs, avec 19 points et 8 rebonds.

Les Lakers se sont imposés après prolongation à Dallas 101-107. Sous l'impulsion de Julius Randle (23 points et 15 rebonds), la franchise californienne aligne un quatrième succès de rang pour porter son bilan à 15 victoire en 42 rencontres.

Oklahoma a mis un terme à une série de trois défaites consécutives en battant Charlotte 91-101 grâce notamment à 25 points de Russell Westbrook. Les Clippers ont battu Sacramento 126-105 avec 26 points de Lou Williams.

Emmené par Bradley Beal (24 points) et John Wall (23 points), Washington a gaspillé un avantage de 22 points et a eu besoin d'une prolongation pour venir à bout de Brooklyn (119-113). Chicago a arraché une difficile victoire 107-105 face à Detroit. Arrivé cet été à Chicago, Zach LaVine disputait ses premières minutes de la saison après une rupture du ligament croisé du genou en février 2017. Il a inscrit 14 points en 19 minutes.