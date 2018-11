MVP de la saison 2011 avec Chicago, Derrick Rose a depuis lors connu de nombreuses blessures, l'empêchant de disputer une saison entière.

Désormais sous le maillot de Minnesota, le génial meneur de jeu a tout simplement réalisé mercredi soir la meilleure performance de sa carrière. Auteur de 50 points, il aura mené les Timberwolves à la victoire contre Utah (128-125) dans un match intense. Battant son record personnel de 8 unités, 'D-Rose' a été décisif dans le money avec deux lancers francs et un contre qui assura la victoire des siens. Félicité par ses coéquipiers, le plus jeune MVP de l'histoire s'est ensuite monté très ému. "C'était une sacrée soirée", a-t-il déclaré aux bords des larmes.

A l'Ouest, Golden State s'est imposé 131-121 contre la Nouvelle-Orléans. Deux jours après le festival à trois points de Klay Thompson, c'est cette fois Stephen Curry, le meneur vedette des Warriors, qui a endossé le rôle de leader offensif. Avec 37 points, le double MVP a une nouvelle fois fait la différence. Arme offensive N.1 des Pelicans, Anthony Davis a lui été limité à 17 points en 41 minutes, laissant le soin à Jrue Holiday (28 pts) et Nikola Mirotic (26 pts) d'alimenter le marquoir, en vain.

Golden State est logiquement en tête de la Conférence Ouest avec un bilan de 8 victoires et une défaite. Les Warriors de Steve Kerr devancent Denver (6v-1d). Mercredi, les Nuggets ont pu compter sur leur pivot serbe Nikola Jokic pour terrasser Chicago (107-108), auteur de 22 points, 12 rebonds et 9 passes décisives.

"C'est Halloween, il fallait qu'on fasse peur à notre public, j'imagine", a plaisanté "King James" qui a marqué 29 points.

Pour sa première titularisation avec Phoenix, le "rookie" français Elie Okobo (8 pts, 5 passes) n'a pas pu empêcher les Suns de sombrer à domicile face à San Antonio (120-90).

Au Madison Square Garden à New York, Domantas Sabonis, fils de la légende du basket lituanien Arvydas Sabonis, a frôlé la perfection et conduit Indiana à sa cinquième victoire de la saison face aux Knicks (107-101).

Sabonis, 22 ans, a marqué 30 points et réussi les 12 tirs qu'il a tentés en 21 minutes de présence sur le parquet. Il a également marqué six lancers francs sur sept tentés, et capté neuf rebonds.