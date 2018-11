James Harden aura tout essayé avec ses Rockets. Malheureusement pour lui, et malgré ses 25 points, 17 passes décisives, 11 rebonds et 6 interceptions, sa franchise s'est inclinée 128-108 sur son parquet contre Dallas. Les Mavericks, qui sont dans une bonne période après avoir battu le Thunder, les Warriors, les Celtics et le Jazz, en sont à sept victoires en huit rencontres.





L'autre résultat choc de la nuit, c'est l'énorme déroute subie par les Spurs en déplacement, des oeuvres des Wolves: 89-128. C'est la troisième plus grosse défaite de l'histoire de la franchise sous les ordres de Popovich, un revers qui tombe mal avant un calendrier complètement fou pour les Texans: Houston, Portland, deux fois le Jazz et deux fois les Lakers de Lebron James.





Les autres résultats de la nuit:



Hornets-Atlanta 108-94 76ers - Knicks 117-91 Nets-Jazz 91-101 Bucks-Bulls 116-113 Pelicans-Wizzards 125-104



Voici les meilleurs moments du duel entre Houston et Dallas: Thunder-Cavaliers 100-83