Un message émouvant de Kobe Bryant!

Opéré la nuit dernière, Gordon Hayward sera, fort logiquement, out pour le reste de la saison et sa rééducation s'annonce compliquée. Néanmoins, il a tenu à rassurer ses fans en leur adressant un petit message vidéo en direct de son lit d'hôpital. "" Un formidable message qui montre le courage et la classe du joueur qui a, depuis son arrivée au sein de la Grande Ligue, toujours fait l'unanimité autour de lui, tant sur le terrain qu'en dehors.Reste que maintenant, c'est un véritable coup dur pour les Celtics qui avait placé beaucoup d'espoirs dans son association avec Kyrie Irving. Hayward sur la touche, c'est un nouveau casse-tête pour Brad Stevens qui va devoir trouver des solutions pour palier à cette absence de très longue durée. D'autant plus que Boston avait l'intention de mener la vie dure aucette saison et qu'elle ambitionnait, au moins, la finale de conférence à l'Est. Faudra-t-il revoir les ambitions à la baisse ? Peut-être pas finalement. Tout d'abord car à la tête de l'équipe, on retrouve un certain Brad Stevens qui a déjà prouvé qu'il avait le talent pour transformer son équipe et la pousser vers le haut. Dans un premier temps, ce sont les jeunes Jaylen Brown et Jayson Tatum qui vont certainement avoir un temps de jeu revu à la hausse et qui vont être responsabilisés. Deux talents bruts qu'il faut polir mais qui vont rapidement s'aguerrir. Ensuite, initialement prévu en sortie de banc en tant que sixième homme, numériquement, c'est sans doute le pitbull Marcus Smart qui devrait intégrer le starting-five des Celtics au poste 2, à côté de Kyrie Irving. Une perte, certes, en sortie de banc mais il faut également ajouter que Marcus Morris devrait bientôt faire son retour dans l'effectif et éventuellement intégrer le cinq de base au poste 4, renvoyant Jayson Tatum en sixième homme. Si on y ajoute un Aron Baynes et ses muscles dans la raquette, les Celtics ont clairement du répondant au niveau physique. Enfin, Terry Rozier, le meneur sorti de Louisville en 2015, a déjà pris ses responsabilités la nuit dernière avec 15pts, 7rbs et 6ass.Attention, on ne va pas dire que la blessure de Gordon Hayward ne change rien. Ce n'est pas vrai. Ca change énormément de choses et on ne remplace pas comme ça un gars qui tournait à plus de 25 points par match et qui devait être le fer de lance de l'attaque des Celtics. Néanmoins, le talent de Brad Stevens pour transcender ses joueurs et l'effectif mis à sa disposition devrait lui permettre de rester en haut de classement à l'Est. Malgré tout, cela risque d'être compliqué de rivaliser, sur le long terme ou sur une série de playoffs, avec les, surtout si ceux-ci ne connaissent aucun problème de blessure.Rapidement, les messages de soutien à Gordon Hayward ont fleuri sur les réseaux sociaux. Pour ne citer qu'eux, Rudy Gobert, Chandler Parsons, Jeremy Lin, Jamal Crawford, Wesley Matthews, Kyle Lowry, Karl-Anthony Towns ou encore Devin Booker, Nicolas Batum, Paul George, Steph Curry et James Harden, ont tous exprimé leurs pensées pour le numéro 20 des Celtics. On ajoutera également que LeBron James, Dwyane Wade et Isaiah Thomas ont été dans le vestiaire, le jour du match, pour prendre des nouvelles d'Hayward.En véritable icône de la NBA, Kobe Bryant y est également allé de son message, incroyablement touchant et rempli de sincérité. "" Avant de le pousser à revenir encore plus fort qu'avant. "