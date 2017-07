Récapitulatif des derniers transferts

Cette année, les franchises NBA ont décidé de sortir leur chéquiers. Alors qu'il y a quelques jours, Steph Curry (Golden State) signait un contrat record à hauteur de 201 millions de dollars sur les cinq prochaines saison, James Harden (Houston) a encore fait mieux! Il vient en effet de parapher une prolongation de contrat de 228 millions de dollars. Très concrètement, en moyenne, il percevra plus de 42 millions par saison, soit deux de plus que le shooteur des Warriors.", explique le propriétaire des Rockets, Leslie Alexander.Avec un James Harden prolongé pour six saisons et Chris Paul qui vient de débarquer dans le Texas, les Rockets ont de quoi voir la vie en rose, eux qui tenteraient également d'attirer un certain Carmelo Anthony dans leur escarcelle.C'est certain: cet été, la NBA est passé dans une autre dimension. La question est de savoir où cela s'arrêtera?On vous avait déjà parlé des transferts de Chris Paul vers Houston, de Paul George vers le Thunder ou encore de Rubio vers le Jazz et de Butler à Minnesota.Voici la liste des principaux mouvements de ces derniers jours.Danilo Gallinari (Denver Nuggets) vers les Los Angeles ClippersPatrick Patterson (Toronto Raptors) vers Oklahoma City ThunderGeorge Hill (Utah Jazz) vers les Sacramento KingsZach Randolph (Memphis Grizzlies) vers les Sacramento KingsGordon Hayward (Utah Jazz) vers les Boston CelticsTaj Gibson (Oklahoma City Thunder) vers les Minnesota TimberwolvesAmir Johnson (Boston Celtics) vers les Philadelphie SixersMichael Carter-Williams (Chicago Bulls) vers les Charlotte HornetsAvery Bradley (Boston Celtics) vers les Detroit PistonsMarcus Morris (Detroit Pistons) vers les Boston CelticsTim Hardaway Jr (Atlanta Hawks) vers les New York KnicksMilos Teodosic (CSKA Moscou) vers les Los Angeles ClippersNick Young (Los Angeles Lakers) vers les Golden State WarriorsDeMarre Carroll (Toronto Raptors) vers les Brooklyn NetsJeff Green (Orlando Magic) vers les Cleveland CavaliersOmri Casspi (Sacramento Kings) vers les Golden State WarriorsDarren Collision (Sacramento Kings) vers les Indiana PacersShelvin Mack (Utah Jazz) vers les Orlando MagicRaymond Felton (Los Angeles Clippers) vers Oklahoma City ThunderTyreke Evans (New Orleans Pelicans) vers les Memphis GrizzliesBojan Bogdanovic (Washington Wizards) vers les Indiana PacersJosh McRoberts (Miami Heat) vers les Dallas MavericksKelly Olynyk (Boston Celtcis) vers les Miami HeatVince Carter (Memphis Grizzlies) vers les Sacramento KingsRudy Gay (Sacramento Kings) vers les San Antonio SpursEt cela devrait encore bouger dans les prochains jours car il reste encore quelques joueurs intéressants dont l'avenir n'est pas encore scellé à l'image de Carmelo Anthony.