Lebron James et les Lakers continuent leur préparation compliquée. Après une première défaite contre les Nuggets, King James et ses coéquipiers affrontaient la franchise de Denver au Staples Center. Au final, le banc des Nuggets a fait la différence (111-113), mais le public de Los Angeles était surtout présent pour acclamer leur nouveau numéro 23.





Et James n'a pas déçu: 13 points en seulement 15 minutes, et beaucoup d'enthousiasme pour pousser on équipe. De quoi donner une bonne première impression, du moins s'il en avait encore besoin. Pour rappel, les Lakers n'ont plus disputé les playoffs depuis 2013.













Le multiple MVP a du coup laissé un vide à Cleveland, mais ces derniers se sont tout de même imposés à Boston, l'un des favoris pour titiller les Warriors. Kevin Love (17 points), a été le grand bonhome de ce duel.





Les autres résultats de la nuit:





Hornets - Heat 122 - 113

Rockets Grizzlies 131 - 115

Jazz - Raptors 105 - 90