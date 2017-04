Le joueur de la nuit: John Wall





Le match de la nuit: Utah - LA Clippers Dos au mur après la perte du Game 5 sur leur terrain, les Clippers ont trouvé les ressources nécessaires pour réagir à Utah (93-98). Et sans surprise, c'est Chris Paul (28 points, 8 passes décisives) qui a donné le ton en évoluant en patron sur le parquet. Le meneur de la franchise californienne a néanmoins pu compter sur l'aide précieuse de quelques équipiers avec quatre autres joueurs en double chiffre. C'est en deuxième mi-temps que les visiteurs ont fait la différence en alignant notamment un 4-18 en cours de troisième quart-temps qui avait le don de jeter un gros coup de froid dans l'Utah. Pire encore pour le Jazz, Rudy Gobert (15 pts, 9 rbds) était victime d'une entorse de la cheville juste avant d'entamer le dernier acte. Le pivot français serrait les dents pour ne pas abandonner les siens mais ne pouvait empêcher l'écart de grandir (+14 à 4 minutes de la fin). Le match semblait plié mais Utah, emmené par un grand Gordon Hayward (31 pts, 7 rbds, 4 pds) jetait ses dernières forces dans la bataille et revenait encore à 93-96 avant que Joe Johnson ne manque le shoot de l'égalisation. La série se jouera donc lors de la septième manche décisive à LA... Dos au mur après la perte dusur leur terrain, les Clippers ont trouvé les ressources nécessaires pour réagir à Utah (93-98). Et sans surprise, c'est Chris Paul (28 points, 8 passes décisives) qui a donné le ton en évoluant en patron sur le parquet. Le meneur de la franchise californienne a néanmoins pu compter sur l'aide précieuse de quelques équipiers avec quatre autres joueurs en double chiffre. C'est en deuxième mi-temps que les visiteurs ont fait la différence en alignant notamment un 4-18 en cours de troisième quart-temps qui avait le don de jeter un gros coup de froid dans l'Utah. Pire encore pour le Jazz, Rudy Gobert (15 pts, 9 rbds) était victime d'une entorse de la cheville juste avant d'entamer le dernier acte. Le pivot français serrait les dents pour ne pas abandonner les siens mais ne pouvait empêcher l'écart de grandir (+14 à 4 minutes de la fin). Le match semblait plié mais Utah, emmené par un grand Gordon Hayward (31 pts, 7 rbds, 4 pds) jetait ses dernières forces dans la bataille et revenait encore à 93-96 avant que Joe Johnson ne manque le shoot de l'égalisation. La série se jouera donc lors de la septième manche décisive à LA...





La démonstration de la nuit: Boston Après avoir gagner les deux matches d'ouverture de la série à Boston, les Bulls de Chicago auront donc enchainé quatre défaites consécutives (dont 3 à domicile) synonymes de départ en vacances pour Jimmy Butler & co. Lors du Game 6, c'est à peine si Chicago, toujours privé de Rajon Rondo, a existé (83-105). Incapables de réellement mettre leurs opposants en difficultés, les Bulls ont été étouffé par des Celtics très inspirés dans leurs shoots longues distances (16/39 à 3 points). Durant toute la partie, les visiteurs ont dominé en se créant très vite une marge de sécurité avec un cinq de base entier qui finira en double chiffre. Jimmy Butler, sur une jambe, tentait de limiter les dégâts avec 23 points au compteur mais c'est très logiquement que les Celtics décrochent leur billet pour un deuxième tour des playoffs face à Washington. Après avoir gagner les deux matches d'ouverture de la série à Boston, les Bulls de Chicago auront donc enchainé quatre défaites consécutives (dont 3 à domicile) synonymes de départ en vacances pour Jimmy Butler & co. Lors du Game 6, c'est à peine si Chicago, toujours privé de Rajon Rondo, a existé (83-105). Incapables de réellement mettre leurs opposants en difficultés, les Bulls ont été étouffé par des Celtics très inspirés dans leurs shoots longues distances (16/39 à 3 points). Durant toute la partie, les visiteurs ont dominé en se créant très vite une marge de sécurité avec un cinq de base entier qui finira en double chiffre. Jimmy Butler, sur une jambe, tentait de limiter les dégâts avec 23 points au compteur mais c'est très logiquement que les Celtics décrochent leur billet pour un deuxième tour des playoffs face à Washington.





L'info de la nuit: Larry Bird Le média américain "The Vertical" a annoncé la démission de Larry Bird de son rôle comme président à Indiana. Celle-ci intervient quelques jours après l'élimination des Pacers face aux Cavs de Cleveland au premier tour des playoffs. Cela dit, l'ancienne légende des Celtics pourrait rester dans la franchise dans un rôle de "consultant" même si des bruits évoque un passage vers Orlando où officie Frank Vogel, ancien coach des Pacers. Larry Bird a d'abord été président à Indiana de 2003 à 2012, avant de prendre une année de recul et revêtir à nouveau le même costume à partie de juin 2013. Le média américain "The Vertical" a annoncé la démission de Larry Bird de son rôle comme président à Indiana. Celle-ci intervient quelques jours après l'élimination des Pacers face aux Cavs de Cleveland au premier tour des playoffs. Cela dit, l'ancienne légende des Celtics pourrait rester dans la franchise dans un rôle de "consultant" même si des bruits évoque un passage vers Orlando où officie Frank Vogel, ancien coach des Pacers. Larry Bird a d'abord été président à Indiana de 2003 à 2012, avant de prendre une année de recul et revêtir à nouveau le même costume à partie de juin 2013.





Les résultats de la nuit Atlanta - Washington: 99-115 (Washington remporte la série 4-2)

Atlanta - Washington: 99-115 (Washington remporte la série 4-2) Chicago - Boston: 83-105 (Boston remporte la série 4-2) Utah - LA Clippers: 93-98 (Egalité dans la série 3-3)

S'il y en a bien un qui voulait clore la série et éviter une septième manche décisive entre Washington et Atlanta, c'est bien John Wall. Le meneur des Wizards s'est comporté en vrai leader sur le terrain des Hawks afin de mettre fin aux débats et envoyer son équipe au deuxième tour (99-115). Sa ligne de stats est là pour le prouver: 42 points, record personnel en playoffs, 16/25 au shoot, 8 passes décisives, 4 interceptions et 2 contres !, raconte son lieutenant Bradley Beal à ESPN Avec 19 points dans le dernier quart, John Wall n'a laissé aucune chance à ses adversaires., se souvient Wall, quand il avait été éliminé par les Hawks en 2015 en 6 rencontres.