Kemba Walker est probablement l'homme le plus en forme dans le championnat NBA de basket.

Deux jours après avoir inscrit 60 points (record de la saison) face à Philadelphie, le meneur des Charlotte Hornets en a aligné 43 face à Boston. Contrairement à samedi, cette fois les Hornets ont gagné 117-112. Walker a été irrésistible, dans le 4e quart où il a inscrit 21 points, et éclipsé le meneur All-Star des Celtics Kyrie Irving qui a pourtant été excellent (27 pts, 11 ast, 5 reb). Cette huitième victoire permet au club de Michael Jordan d'occuper la 8e place grâce à un bilan en équilibre (8 v-8 d). Boston, favori de la Conférence Est à l'entame de la saison, n'est que 7e (9 v-8 d).

Trois outsiders à l'Est ont gagné. A commencer par Milwaukee (12 v-4 d). Emmenés par leur star Giannis Antetokounmpo (29 pts, 12 reb, 6 ast), les Bucks ont battu Denver 104-98. Indiana (11 v-6 d), malgré l'absence de son marqueur Victor Oladipo, a dominé facilement Utah 121-94. Le fils du légendaire Arvydas Sabonis, Domantas Sabonis a tenu les Pacers à bout de bras (19 pts, 9 reb, 9 ast). Philadelphie (12 v-7 d) a été accroché mais a pris au final la mesure des modestes Phoenix Suns 119-114. Le pivot camerounais des Sixers Joel Embiid (33 pts, 17 reb) s'est fait un immense de plaisir de dominer son vis-à-vis le N.1 de la dernière draft DeAndre Ayton (17 pts, 9 reb). Toronto, au repos lundi, reste leader. Le bilan des Raptors est de 13 victoires, 4 défaites.

Avec la mauvaise passe de Golden State et le démarrage difficile de Houston, les deux grands favoris, on assiste à un regroupement en tête de la Conférence Ouest. Trois équipes partagent un bilan identique (11 victoires et 5 défaites). Portland, qui ne jouait pas, Memphis et sa défense d'acier, et les inattendus Los Angeles Clippers.

Les Grizzlies ont accéléré dans la dernière période (24-14) et Dallas a cédé 98-88. Le distributeur Mike Conley (28 pts, 7 ast, 5 reb) a dominé Luka Doncic limité à 6 tirs réussis sur 20 (15 pts, 10 reb). Les 17 points et les 20 rebonds du pivot des Mavs DeAndre Jordan ont été compensés par les 15 rebonds, 4 contres et 17 points de son opposant direct Marc Gasol.

Peu attendus à ce niveau, les Clippers ont gagné 119-127 à Atlanta. Si le meneur rookie des Hawks Trae Young confirme son potentiel (25 pts, 17 ast, 3 reb), le collectif californien et la force de son banc -auteur de 73 points- ont permis aux hommes de Doc Rivers de combler un retard de 15 points et d'aligner une 5e victoire, la plus longue série en cours.

