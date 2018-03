LeBron James a dépossédé le mythique Michael Jordan d'un de ses nombreux records, vendredi lors de la victoire 107-102 de Cleveland contre La Nouvelle-Orléans dans le championnat NBA de basket.

Les Los Angeles Clippers, 9es à l'Ouest, voient leurs espoirs de rejoindre les playoffs après leur défaite 105-96 à Portland. "King James" a dépassé "Air Jordan" avec la manière. En fin de première période, il a claqué un dunk pour ses 9e et 10e points de la soirée. Il a ainsi atteint pour le 867e match consécutif le seuil des dix points marqués et a dépassé Jordan qui s'était arrêté à 866 matchs de suite avec dix points et plus.

Acclamé par son public et ses coéquipiers, le triple champion NBA a fait preuve une nouvelle fois de son incroyable constance au très haut niveau: depuis le 6 janvier 2007, il a toujours marqué au moins dix points à chacun de ses matchs !

La deuxième plus longue série du genre par un joueur en activité, James Harden, est "seulement" de 267 matchs.

Des grands noms de la NBA, comme Kobe Bryant (211) et Shaquille O'Neal (245), n'ont jamais approché LeBron James.

Il a fini la rencontre avec 27 points, 11 passes décisives et neuf rebonds qui ont permis aux Cavaliers de signer leur 46e victoire en 76 matchs. Les tenants du titre de la Conférence Est occupe la 3e place et restent sous la menace de Philadelphie (4e, 45 v-30 d) qui a enchaîné pour la première fois depuis 2003 une neuvième victoire consécutive, à Atlanta (91-101). Les Sixers, qualifiés pour la première fois depuis 2012 pour les play-offs, ont supporté l'absence de leur meilleur marqueur Joël Embiid qui va être opéré d'une fracture du plancher orbital gauche. Le rookie Ben Simmons s'est offert son 11e triple double de la saison composé de 13 points, 12 rebonds et 11 passes décisives.

A l'Ouest, le leader Houston (62 v-14 d) malgré l'assurance d'avoir la première place en playoffs, et l'avantage du terrain tout au long de ceux-ci, n'a pas voulu lever le pied. Les Rockets ont bataillé pour battre Phoenix 104-103. James Harden a marqué 28 points et distillé 10 passes décisives et récupéré 8 rebonds.

Deux jours après son record en carrière de 56 points, Karl Anthony Towns a encore démontré sa grande forme. Le pivot de Minnesota a aligné 21 points et 20 rebonds lors de la victoire des T-Wolves à Dallas 92-93. Minnesota est 5e (44 v-33 d).

Oklahoma City a reculé au 6e rang (44 v-33 d) après avoir cédé en prolongation 125-126 à domicile face à Denver, malgré 33 points de Russell Westbrook et 23 de Carmelo Anthony. Les Nuggets occupent la 10e place (41 v-35 d) et continuent de croire à une qui espère encore se mêler à la course aux play-offs. Ils rejoignent les Clippers 9es (41 v-35 d) à six matchs de la fin de la saison régulière.