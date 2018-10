LeBron James a célébré sa première victoire sous son nouveau maillot, celui des Los Angels Lakers.

Le meilleur joueur de basket de la planète a gagné avec sa nouvelle équipe le match de préparation joué au Staples Center contre les Sacramento Kings 128-123. "King" James a aligné 18 points, 4 passes décisives et 3 rebonds en 15 minutes de jeu. Arrivé cette saison de Cleveland, James évolue à 33 ans dans son 3e club après Cleveland (2003-2010 et 2014-18) et Miami (2010-2014). Il compte trois titres NBA (2012, 2013, 2016) et a disputé les sept dernières finales.

Les Lakers, qui n'ont plus disputé les playoffs ces cinq dernières saisons, avaient perdu leurs deux premières rencontres d'avant-saison contre Denver 124-107, dimanche, et 113-111, mardi.

La saison 2018-19 débute le mardi 16 octobre. Les LA Lakers joueront leur premier match le 18 octobre à Portland