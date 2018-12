Pour leur première sortie sous les ordres de Jim Boylen, qui a remplacé Fred Hoiberg, limogé en raison des mauvais résultats, les Chicago Bulls se sont inclinés 96-90 sur le parquet des Indiana Pacers.

Myles Turner (18 points, 11 rebonds) et Darren Collison (23 points, 8 rebonds) ont été les grands artisans de la victoire d'Indiana, cinquième à l'Est avec 14 victoires pour 10 défaites. Lanterne rouge à l'Est, Chicago a perdu 20 de ses 25 rencontres.

Pour la troisième fois lors de ses quatre dernières sorties, San Antonio a été battu par plus de trente points d'écart! Après Minnesota (128-89) et Houston (105-136), c'est au tour de Utah Jazz d'infliger une lourde défaite aux Spurs (139-105).

Utah s'est montré intraitable à 3 points (20/33 pour l'ensemble de l'équipe). Donovan Mitchell (20 points) et Rudy Gobert (18 points, 10 rebonds) ont été les plus efficaces. San Antonio (11 victoires, 13 défaites) est avant-dernier à l'Ouest. Le Jazz (12 victoires, 13 défaites) précède les Spurs.

Le derby de Floride a été remporté par Orlando, vainqueur 105-90 de Miami. Aaron Gordon (20 points, 5 passes décisives et 13 rebonds) et Nikola Vucevic (19 points et 10 rebonds) ont brillé pour le Magic.

Orlando présente un bilan en équilibre (12 victoires et 12 défaites) et est 7e à l'Est. Avec 9 victoires en 23 rencontres, Miami devra batailler ferme pour atteindre les playoffs.

Contre Portland, Dallas a signé une 8e victoire (111-102) consécutive à domicile. Luka Doncic a affiché ses ambitions pour le titre de 'Rookie' de l'année avec 21 points et 9 rebonds. Dallas (12 victoires, 10 défaites) est 7e à l'Ouest, juste devant Portland (13 victoires, 11 défaites).

Sacramento s'est imposé 105-122 à Phoenix. Sept joueurs des Kings ont terminé à 10 points ou plus, dont Buddy Hield, auteur de 20 points. Sacramento (12 victoires, 11 défaites) est 9e à l'Ouest, où Phoenix est la lanterne rouge (4 victoires, 20 défaites).