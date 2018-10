Trois cadors ont été battus dimanche en NBA, championnat nord-américain de basket. Double champion en titre, Golden State s'est incliné 100-98 sur le parquet de Denver malgré les 30 points de son meneur All-Star Steph Curry.

D'habitude adroits à distance, les Warriors de Steve Kerr ont pêché à trois points (24,1%) et n'ont pas réussi à contrer le duo Gary Harris (28 pts) - Nikola Jokic (23 pts, 11 rbds, 6 assists). C'est la première défaite de la saison pour les Warriors (2v, 1d) alors que les Nuggets continuent leur sans-faute (3v). Oklahoma City a salué le retour de son meneur vedette Russell Westbrook mais a lui aussi connu la défaite dimanche, à domicile contre Sacramento (120-131). Après son arthroscopie du genou droit, 'RussWest' a répondu présent et frôlé le "triple double" avec 32 points, 12 rebonds et 8 assists. Malgré les 29 unités de Paul George, le Thunder a enregistré une troisième défaite de rang face à des Kings adroits, emmenés par Iman Shumpert (26 pts).

Houston, meilleur bilan de la défunte saison et finaliste de la Conférence Ouest, a été battu sur le parquet des Clippers (115-112) en dépit des 31 points de son MVP James Harden. Les Clippers ont fait la différence grâce à leur banc, auteur de 56 points contre seulement 28 pour les Rockets.

A noter que le NBA a suspendu dimanche les trois joueurs exclus la veille lors de la bagarre générale entre Houston et les Lakers. Le jeune meneur des Lakers Brandon Ingram, à l'origine de cette rixe, a écopé de quatre matches de suspension, son équipier Rajon Rondo est écarté pour trois rencontres alors que Chris Paul (Houston) manquera deux duels.