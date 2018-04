Milwaukee a obtenu sa "finale" en remportant devant son public le match 6 (97-86) de son duel du 1er tour des play-offs NBA face à Boston, jeudi.

Milwaukee et Boston sont dos à dos trois victoires partout et le vainqueur du dernier match, qui aura lieu dans la salle des Celtics, rejoindra Philadelphie en demi-finales de la Conférence Est.

Les Celtics, 2e de la conférence Est, ne s'attendaient pas à une telle résistance de la jeune équipe des Bucks, mais le prodige grec Giannis Antetokounmpo a encore fait une démonstration de son talent.

Après un départ timide, Milwaukee, dos au mur, est revenu à la hauteur de Boston durant la 2e période et a pris le large durant le 3e quart-temps où les Bucks ont compté jusqu'à onze points d'avance.

Le rookie Jayson Tatum (22 pts) et Terry Rozier (18 pts) ont ramené Boston, privé jusqu'à la saison prochaine de son meneur Kyrie Irving, à deux longueurs (80-78) à sept minutes de la sirène.

Mais Antetokounmpo a redonné de l'air à son équipe avec quatre paniers dans le final pour un total de 31 points et 14 rebonds. "On s'était dit avant le match que notre saison ne pouvait pas se terminer et qu'on allait gagner ce match, qu'importe la façon", a expliqué l'ailier, âgé de 23 ans. "On a très bien joué en faisant bien circuler le ballon et en restant bien concentré", s'est-il félicité.

De son côté, l'entraîneur de Boston, Brad Stevens, a regretté les passages à vide de son équipe : "Dès qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers, cela nous a coûté cher. Leur rapidité d'exécution et leur impact physique nous ont fait mal", a-t-il constaté, en référence 48 rebonds captés par les Bucks contre 39 aux Celtics.