Milwaukee est la seule équipe invaincue après deux semaines de compétition en NBA, la Ligue nord-américaine de basket. Lundi, les Bucks ont battu 124-109 Toronto, l'autre équipe qui avait gagné ses six premiers matchs.

L'autre fait majeur de la soirée est la performance personnelle de l'arrière de Golden State Klay Thompson. Il a réussi 52 points (en 27 minutes de jeu !) lors de la victoire en surclassement des champions en titre à Chicago 124-149. Le Warrior a rentré un nouveau record de 14 tirs à trois points (sur 24 tentés) dont 10 avant la pause (là aussi un record). Il a ainsi détrôné l'autre "Splash Borther", son équipier Stephen Curry qui détenait le record depuis novembre 2016 avec 13 tirs primés réussis dans une même rencontre. Et dire que Thompson n'avait réussi que 5 tirs primés sur 36 tentés lors des 7 premiers matchs cette saison ! Golden State a réussi 24 de ses 45 essais au-delà du demi-cercle. En menant 50-92 à la pause, l'équipe d'Oakland a établi un nouveau record, celui du plus grand nombre de points inscrits en une mi-temps par une équipe en déplacement. Milwaukee a réussi sa performance malgré l'absence de leur All-Star Giannis Antetokounmpo, victime d'une commotion après avoir reçu un coup de coude au visage contre Orlando. Pour équilibrer la balance, Toronto était aussi privé de son meilleur joueur Kawhi Leonard. Les Bucks ont confirmé leur force collective avec 7 joueurs à dix points et plus. Le remplaçant du "Greek Freak" Ersan Ilyasova en a marqués 19. Il faut remonter à 1971 pour trouver un début de saison de sept victoires sans défaite réalisé par la franchise du Wisconsin.

Le jeune Slovène Luka Doncic a encore prouvé le talent qu'on lui attribue n'est pas usurpé. Le meneur "rookie" de Dallas de 19 ans a cumulé 31 points, 8 rebonds et 4 assists face à San Antonio. Il est le 3e joueur le plus jeune à rentrer au moins 30 points et capter 8 rebonds. LeBron James et Kevin Durant sont les seuls à avoir réalisé cette performance en étant plus jeunes. Les Mavericks ont quand même cédé en prolongation sur le parquet des Spurs (113-108) qui peuvent remercier leur nouvelle vedette DeMar De Rozan (34 pts, 9 ast et 6 reb).

James a de nouveau été remarquable (29 pts, 10 reb, 7 ast) mais il n'a pas permis aux Lakers de gagner à Minnesota (124-120). Jimmy Butler (32 pts, 6 reb, 4 ast) et le pivot Karl-Anthony Towns (25 pts, 16 reb, 6 ast) ont été décisifs pour les Timberwolves (3 v-4 d) dont le début de saison est décevant. Les Lakers (2 v-5 d) confirment que malgré l'arrivée du "King", les play-offs seront difficiles à atteindre.