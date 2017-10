Minnesota a infligé à l'un des prétendants au titre Oklahoma City sa deuxième défaite en trois matches (115-113) grâce à un spectaculaire et improbable panier à trois points à la dernière seconde d'Andrew Wiggins.

Alors qu'il croyait avoir donné la victoire à son nouvelle équipe avec un tir primé à cinq secondes de la sirène, Carmelo Anthony a été, comme ses coéquipiers, foudroyé par le coup de génie de Wiggins.

L'ailier canadien a remonté rapidement le terrain et a tenté sa chance juste après avoir franchi la ligne médiane.

"J'avais le regard fixé sur le chronomètre, je me suis rapproché du panier autant que possible et j'ai +shooté+ sans réfléchir et cela a parfaitement fonctionné", s'est-il félicité.

Avec Karl-Anthony Towns, auteur comme lui de 27 points, Wiggins, 22 ans, a tourmenté le nouveau "Big Three" d'OKC qui cherche encore ses marques.

Si Anthony a marqué 23 points et Russell Westbrook, meilleur joueur de la saison 2016-17, a rebondi (31 pts) après ses calamiteux six points lors de la défaite samedi contre Utah (96-87), c'est Paul George qui n'a pas été au rendez-vous (14 pts, 6 sur 20 au tir).

Du coup, le Thunder pointe à une décevante 11e place tandis que Minnesota est 5e.

Dans la conférence Ouest toujours, les Los Angeles Lakers se sont inclinés pour la deuxième fois à domicile en deux matches disputés au Staples Center.

Les Lakers ont subi la loi (119-112) de la Nouvelle-Orléans, emmené par Anthony Davis (27 pts, 17 rbds).

Le prodige Lonzo Ball, promu meneur des Lakers à 19 ans et après une seule année dans le Championnat universitaire (NCAA), a distillé 13 passes décisives mais a perdu cinq ballons et a manqué d'adresse (3 sur 13 pour 8 pts).

Phoenix limoge son entraîneur après trois matches

Les Phoenix Suns ont limogé leur entraîneur Earl Watson dimanche après seulement trois matches, et autant de défaites, depuis le coup d'envoi du Championnat NBA 2017-18.

"Les Phoenix Suns ont relevé Earl Watson de ses fonctions d'entraîneur en chef et il sera remplacé à titre provisoire par Jay Triano", l'un de ses adjoints, a expliqué la franchise NBA.

Jamais un entraîneur NBA n'avait été limogé aussi tôt dans une saison: le précédent "record" du genre était détenu par les Lakers qui avaient remercié Mike Brown après cinq matches lors de la saison 2012-13.

Les Suns ont été humiliés lors de leur début de saison, avec des défaites à domicile 124 à 76 contre Portland et 132 à 130 contre les Lakers et une déroute 130 à 88 sur le terrain des Clippers.

En poste depuis 2016, date à laquelle il avait remplacé Jeff Hornacek, Watson a conduit les Suns à 33 victoires en 118 matches.

Les Suns n'ont plus participé aux play-offs depuis 2010 et ont terminé à la 15e et dernière place de la conférence Ouest la saison dernière avec 24 victoires en 82 matches.





Les résultats de ce dimanche:

LA Lakers - La Nouvelle-Orléans: 112 - 119

Oklahoma City - Minnesota: 113 - 115

Brooklyn - Atlanta: 116 - 104





Les classements:

Conférence Est:

1. Toronto

2. Washington

3. Orlando

4. Brooklyn

5. Cleveland

6. Detroit

7. Milwaukee

8. Charlotte

9. Miami

10. Boston

11. Indiana

12. Atlanta

13. New York

14. Chicago

15. Philadelphie

Conférence Ouest:

1. Houston

2. LA Clippers

3. Memphis

4. San Antonio

5. Minnesota

6. Portland

7. Utah

8. Denver

9. Golden State

10. La Nlle-Orleans

11. Oklahoma City

12. Sacramento

13. LA Lakers

14. Dallas

15. Phoenix