Philadelphie a remporté dimanche une dixième victoire de suite pour la première fois depuis la saison 2000-01, en dominant Charlotte 119 à 102 dans sa salle.

Les Sixers étaient pourtant privés de Joël Embiid, opéré samedi d'une fracture du plancher orbital gauche, et de Dario Saric, touché à l'épaule droite.

Mais portés par Ben Simmons, ils ont dominé les Hornets qui avaient perdu la veille en s'inclinant à Washington (107-93) leurs derniers minces espoirs de participer aux play-offs.

Simmons, candidat au titre de rookie de l'année, a frôlé son 12e "triple-double" de la saison (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 20 points, 15 passes décisives et huit rebonds en 32 minutes.

Il a reçu le soutien de l'Italien Marco Belinelli, auteur de 22 points (9 sur 10 au tir) face à ses anciens coéquipiers, tandis que le Turc Ersan Ilyasova a ajouté 16 points en 27 minutes.

Déjà discret la veille à Washington, le meilleur marqueur de Charlotte Kemba Walker a été limité à 10 points tandis que l'ailier français Nicolas Batum a apporté 8 points, 4 rebonds et 3 passes décisives