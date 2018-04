Philadelphie (130-103 contre Miami), Toronto (114-106 face à Washington) et La Nouvelle-Orléans (95-97 à Portland) ont parfaitement débuté les playoffs du championnat nors-américain de basket, samedi.

Pour son retour en play-offs six ans après sa dernière participation, Philadelphie n'a pas déçu son public du Wells Fargo Center en lui offrant une large victoire face à Miami 130-103 lors du premier match du 1er tour des séries éliminatoires de la conférence Est. Le Heat était pourtant devant à la mi-temps (56-60). Les Sixers ont brillament réagi, infligeant un score partiel de 74-43 dans les deux derniers quart-temps à leurs adversaires.

Le meneur de Philadelphie Ben Simmons, favori pour le titre de meilleur "rookie" de l'année, a porté les siens en frôlant le triple double (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 17 points, 14 passes décisives et 9 rebonds, tandis que JJ Reddick a terminé meilleur marqueur du match avec 28 points (dont huit tirs à trois points).

Grâce à ce succès, les Sixers enchaînent une 17e victoire de rang après avoir terminé la saison régulière de façon tonitruante, ravissant au passage la 3e place de la conférence Est à Cleveland.

Toronto, meilleure équipe de la saison régulière à l'Est, s'est difficilement défait de Washington 114 à 106. Réputés pour la profondeur de leur effectif, les Raptors ont vu six de leurs joueurs (Serge Ibaka, Alfonso McKinnie, DeMar DeRozan, OG Anunoby, CJ Miles, Kyle Lowry) finir le match avec plus de dix points.

A l'Ouest, La Nouvelle-Orléans s'est imposée 95-97 à Portland. Les Pelicans ont pu compter sur Anthony Davis, auteur d'un match impressionnant avec 35 points et 14 rebonds, tandis que la star des Trail Blazers Damian Lillard a dû se contenter de 18 points et seulement 6 tirs réussis en 23 tentatives.

La soirée avait commencé par la victoire de Golden State sur San Antonio (113-92). Emmenés par un excellent Klay Thompson (27 points), les Warriors n'ont pas souffert de l'absence de leur meneur Steph Curry, toujours blessé au genou gauche.