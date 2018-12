Après onze mois d'attente, Joakim Noah a fait son retour en NBA mercredi lors de la victoire de sa nouvelle équipe Memphis, tandis que les stars, Stephen Curry en tête, ont enflammé les parquets et affolé les statistiques.

Un peu plus de vingt-quatre heures après avoir rencontré ses nouveaux coéquipiers, Noah a fait ses débuts sous le maillot des Grizzlies. Le nouveau N.55 de la franchise du Tennessee a été limité à treize minutes de jeu et a fini sa première rencontre depuis le 23 janvier 2018 avec quatre points (2 sur 5 au tir) et trois rebonds. Mais son apport n'est pas passé inaperçu lors de le victoire de Memphis face aux Clippers (96-86).

"Dès qu'il est entré en jeu, tout le monde a senti sa présence, les joueurs, le public, il a cette énergie et cette intensité dans son jeu, c'est un bon début", s'est réjoui son nouvel entraîneur J.B. Bickerstaff. Ce premier match avec sa troisième équipe NBA marque pour Noah la fin d'une période douloureuse, celle de son échec retentissant avec les New York Knicks rejoints en 2016 avec un contrat mirobolant de 72 millions de dollars sur quatre ans.

"Simplement heureux"

"Ca a été long, un an loin des parquets, je suis simplement heureux d'avoir retrouvé l'ambiance des vestiaires et de découvrir mes nouveaux coéquipiers dans un groupe à la philosophie défensive", a-t-il noté. "Ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amour, j'apprécie vraiment la chance qu'on me donne, c'est un privilège d'être de retour en NBA dans une telle équipe", a poursuivi Noah.

"Je ne m'attendais pas à jouer si tôt, le coach m'a lancé dans la bataille, c'était tellement bon. J'ai vécu beaucoup de hauts et de bas dans ma carrière, c'est un euphémisme, je veux apporter mon expérience et aider l'équipe du mieux que je peux, des fois je ne jouerai pas beaucoup, mais je veux être le meilleur équipier possible", a-t-il promis. Le meilleur défenseur de NBA en 2014 sort de deux saisons calamiteuses durant lesquelles il a été blessé, suspendu pour dopage et enfin exclu de l'équipe après une altercation avec son entraîneur.

Alors qu'il n'a en tout disputé que 53 matches en deux saisons, dont sept la saison dernière et qu'il est resté deux mois sans équipe après avoir été libéré par New York mi-octobre, Noah se retrouve dans une équipe qui peut viser les play-offs (5e, 14 v-9 d). Dans les autres rencontres de la soirée, le meneur de Golden State, Stephen Curry, a confirmé que sa blessure aux ischio-jambiers n'était plus qu'un lointain souvenir, en submergeant les Cleveland Cavaliers (126-102) avec 42 points.

Comme largement attendu, les retrouvailles entre Cleveland et Golden State, adversaires des quatre dernières finales NBA, ont viré à la démonstration des Warriors.

108e "triple" pour Westbrook

Curry qui a manqué entre début novembre et début décembre onze matches, a livré son deuxième match le plus prolifique de la saison, après les 51 points marqués fin octobre contre Washington. Il a fini la rencontre avec 55% de réussite au tir, dont 64,3% à trois points (9 sur 14), neuf rebonds et sept passe décisives.

Russell Westbrook, avec le 108e "triple double" de sa carrière, et Paul George, auteur de 47 points ont permis à Oklahoma City de renverser les Brooklyn Nets (114-112) dans leur salle. Mené de 18 points au début du dernier quart-temps, OKC a réussi le renversement de situation le plus tonitruant de son histoire. Westbrook a cimenté un peu plus sa place dans l'histoire de la NBA: avec ses 21 points, 15 rebonds et 17 passes décisives, il est devenu le troisième joueur le plus prolifique en termes de "triples doubles" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) devant Jason Kidd.

Mais la victoire d'OKC est surtout l'oeuvre de George, car Westbrook n'a pas marqué un seul point lors de la 4e période. George a inscrit 25 de ses 47 points dans les douze dernières minutes et notamment le panier à trois points qui a donné la victoire à son équipe à trois secondes de la sirène.