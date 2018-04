Toronto (130-119 contre Washington), Boston (120-106 face à Milwaukee) et la Nouvelle-Orléans (102-111 à Portland) ont tous les trois doublé leur avantage au premier tour des playoffs du championnat nord-américain de basket (NBA), mardi.

Premier de la Conférence Est à l'issue de la saison régulière, Toronto n'a pas manqué ses débuts dans ces playoffs. Les Raptors ont signé une deuxième victoire de rang sur les Wizards (130-119) au Air Canada Centre et peuvent aborder les deux prochains matchs à Washington avec confiance.

Mardi, DeMar DeRozan a mis Toronto sur orbite avec 37 points. Les Raptors ont toujours fait la course en tête (76-58 au repos) alors que Washington ne s'est montré menaçant que dans le troisième quart-temps lorsque l'écart s'est réduit à 10 unités (100-90). Toronto n'a pas tremblé et mène la série 2-0.

Après une première manche serrée (113-107 à l'issue d'une prolongation), Boston a vécu une soirée plus tranquille contre Milwaukee, battu 120-106. Auteur de 30 points, Jaylen Brown a été le principal artificier d'une équipe solide collectivement, où six joueurs ont dépassé les 10 points. En face, Giannis Antetokounmpo (30 points, 9 rebonds et 8 passes) et Kris Middleton (25 points) ont tenté de résister aux Celtics.

Boston mène la série 2-0 et peut envisager sereinement les deux déplacements à Milwaukee.

Déjà vainqueur du match 1, La Nouvelle-Orléans a réédité cette performance à Portland: 102-111. Les Pelicans mènent 2-0 et pourront clôturer la série à domicile, au Smoothie King Center. Jrue Holiday (33 points, 9 passes) et Anthony Davis (22 points, 13 rebonds) ont à nouveau été décisifs. La rencontre est restée en équilibre jusqu'à 3 minutes du terme, moment choisi par Nikola Mirotic (17 points) et Holiday pour réussir deux lancers à trois points consécutifs qui ont donné une avance de 5 unités à la Nouvelle-Orléans.