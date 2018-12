Les deux équipes leaders des Conférences du championnat NBA de basket ont été battues vendredi par des formations de secondes zones.

Toronto, meilleur bilan actuel de la Ligue, a concédé sa 6e défaite de la saison (21 victoires) à Brooklyn (9 v-18 d) 106-105, après prolongation. Denver, surprenant leader à l'Ouest, est tombé à Charlotte (12 v-13 d) 113-107. Les Lakers en plein renouveau se sont écroulé en dernière période à San Antonio (133-120). Philadelphie, même sans son pivot Joël Embiid laissé au repos, s'est imposé à Detroit 111-117 et se hisse au 2e rang à l'Est. Les Nets, qui venaient d'aligner 8 défaites, pensaient battre les Raptors dans le temps réglementaire avant de Kawhi Leonard (32 pts) ne comble le retard de 5 points dans les derniers instants. Heureusement pour Brooklyn, D'Angelo Russell a confirmé son talent en marquant 6 de ses 29 points dans le temps additionnel.

Les Nuggets, premiers à l'Ouest grâce à leurs sept victoires de rang, ne s'attendaient pas à mordre la poussière en Caroline du Nord. Le duo de meneurs des Hornets Kemba Walker (21 pts) et Tony Parker (19 pts) a pris le match à son compte notamment dans la 2e période (40-28). Denver (17 v-8 d) conserve sa 1e place.

Malgré une nouvelle prestation trois étoiles (35 pts, 11 ast, 8 reb), LeBron James n'a pu à lui tout seul éviter le naufrage des Lakers dans la 4e période dominée 44-21 par les Spurs. Les Lakers ont compté jusqu'à 15 points d'avance au marquoir. DeMar DeRozan confirme qu'il est bien le nouveau "go-to-guy" de l'équipe de Popovich (36 pts, 9 ast, 8 reb).

Golden State a retrouvé sa capacité à écœurer ses adversaires depuis la ligne des trois points. Les Warriors ont rentré 19 tirs primés (sur 46 tentés, soir 41,3%) sur le parquet de Milwaukee où ils ont gagné 95-105. Le jour sans de Kevin Durant (11 pts à 3/14 dont 1/6 à 3 pts) n'a pas eu de conséquence car dans le même temps les Bucks n'ont réussi que 7 tirs primés sur 39. Giannis Antetokounmpo (22 pts, 15 rbs) n'a pas pu faire de miracle. Golden State (18 v-9 d) se retrouve deuxième au classement à l'Ouest.

Annoncé comme un bel outsider à l'Est, Philadelphie (18 v-9 d) confirme son potentiel. L'arrivée de Jimmy Butler (38 pts) et le talent de Ben Simmons (18 pts, 14 reb, 6 ast, 3 blk) se révèlent des atouts très précieux et les Pistons n'ont pu que le constater.

Au rayon des surprises, on retiendra encore la défaite d'Okalhoma City à Chicago 114-112 malgré le triple-double de Russell Westbrook (24 pts, 17 reb, 13 ast).