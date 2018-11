Les leaders à l'Ouest et à l'Est se sont inclinés lundi en NBA, championnat nord-américain de basket. Double champion en titre, Golden State a été battu sur le parquet des LA Clippers (121-116) alors que Toronto a subi la loi de la Nouvelle-Orléans (110-127) à domicile. Sans Steph Curry, blessé, les Warriors ont dû courir derrière le score pendant quasiment toute la durée du match. Menées de 11 points à 5 minutes de la fin, les troupes de Steve Kerr sont revenues de manière presque inespérée grâce à Klay Thompson, auteur de 8 points en quelques secondes.

Prenant la tête pour la première fois en prolongations, Golden State pensait tenir le bon bout. Mais l'exclusion de Kevin Durant pour une 6e faute a été fatale aux Warriors. Pourtant maladroit au tir (5/18), Lou Williams a fait la différence sur la ligne des lancers francs où il a été irréprochable (14/14).

Leaders à l'Est, les Raptors ont été dominés dans la raquette par la Nouvelle-Orléans. Toronto n'a pas su répondre à la puissance offensive des Pelicans, emmenés par un Anthony Davis auteur d'un impressionnant double-double avec 25 points et 20 rebonds, dont 8 offensifs. Alvin Gentry a également pu compter sur E'Twaun Moore (30 pts), Jrue Holiday (29 pts, 14 assists) et Julius Randle (17 pts, 12 rebds). Les Raptors se sont montrés bien trop maladroits que pour pouvoir l'emporter, à l'image de leur meneur All-Star Kyle Lowry qui a terminé la rencontre avec 4 points à 1/9 au tir.

Golden State (11v-3d) et Toronto (12-2d) restent toutefois leaders de leur Conférence.

A noter, la grave blessure de Caris LeVert. Le meilleur marqueur de Brooklyn est mal retombé à la réception d'un saut et a dû être évacué sur une civière devant ses coéquipiers visiblement très touchés.