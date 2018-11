Leader à l'Est avec 14 victoires pour 4 défaites, Toronto s'est imposé in extremis sur le parquet d'Orlando (91-93) mardi soir en NBA, championnat nord-américain de basket.



Il restait 2,3 secondes à jouer quand Danny Green, trouvé aux abords de la raquette sur une rentrée, marqua les deux points de la victoire sur un fadeaway. Après un passage à vide et trois défaites de rang, les Raptors signent un second succès d'affilée et se remettent donc sur de bons rails. Si Green, arrivé des Spurs cet été, a marqué le panier de la gagne, c'est bien Kawhi Leonard qui a été le meilleur marqueur du soir côté canadien avec 18 points. Mercredi soir, les troupes de Nick Nurse auront une nouvelle occasion de briller, cette fois sur le parquet d'Atlanta, 14e à l'Est (3v-14d).

À Washington, les Wizards (10es, 6v-11d) privés de Dwight Howard ont su remonter un handicap de 24 points à la mi-temps pour finalement nettement battre 125-118 les Los Angeles Clippers, pourtant 4e à l'Ouest (11v-6d).

Cette défaite des Clippers, conjuguée à la victoire de Portland à New York (114-118), permet aux Blazers de prendre seuls les commandes à l'Ouest avec un ratio de 12 victoires pour 5 défaites. Il aura fallu une grosse performance de la ligne arrière CJ McCollum (31 pts) - Damian Lillard (29 pts) pour venir à bout des Knicks emmenés par un bon Tim Hardaway Jr. (32 points, 5 rebonds, 4 assists, 1 interception).