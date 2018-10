Un air de play-offs quatre jours seulement après le coup d'envoi de la saison 2018-19: Golden State, double champion NBA en titre, a dû sortir le grand jeu vendredi pour venir à bout (124-123) d'une séduisante équipe d'Utah, vendredi à Salt Lake City.

Les Warriors ont bien failli être pris à leur propre piège: avec un barrage de tirs à trois points (19 réussis sur 46 tentés), Utah les a mis en grandes difficultés dès la 2e période.

Le Jazz, sous l'impulsion de Joe Ingles (27 pts), Donovan Mitchell (19 pts) et Rudy Gobert (16 pts, 11 rbds), a même compté jusqu'à 16 points d'avance (98-82).

Mais les joueurs de Steve Kerr n'ont pas abdiqué et sont revenus au score au cours du 4e quart-temps dans le sillage de Stephen Curry (31 pts) et de Kevin Durant (38 pts).

C'est la recrue suédoise Jonas Jerebko qui a donné la victoire à la dernière seconde en devançant Gobert pour détourner le ballon dans le panier d'Utah après un shoot raté de Durant.

Une autre équipe de la conférence Ouest, La Nouvelle-Orléans, fait forte impression. Déjà larges vainqueurs mercredi des Houston Rockets de James Harden (131-112), les Pélicans ont corrigé cette fois les Sacramento Kings 149 à 129, avec à la clef un record de points inscrits.

Et encore: leur meilleur joueur Anthony Davis a suivi, une fois la victoire acquise, le quatrième quart-temps du banc des remplaçants. Davis a inscrit 25 points, Nikola Mirotic a fini meilleur marqueur de la rencontre avec ses 36 points, tandis que huit joueurs ont marqué au moins dix points.

A Minneapolis, les supporteurs des Timberwolves ont conspué à son entrée sur le terrain Jimmy Butler qui a demandé à être transféré.

Ce même public l'a ensuite célébré aux cris de "MVP" (meilleur joueur de la saison) lorsqu'il a offert avec ses 33 points la victoire à Minnesota face à Cleveland (131-123).

A l'Est, le premier épisode du duel annoncé entre Toronto et Boston a tourné à l'avantage de la franchise canadienne qui s'est imposée 113 à 101. Kawhi Leonard a confirmé qu'il était de retour au sommet après son étrange saison 2017-18 quasi blanche avec San Antonio en raison d'une blessure à une cuisse: il a marqué 31 points et étouffé Kyrie Irving, limité à 21 points.

