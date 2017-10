Washington a remporté une troisième victoire en autant de rencontres lundi dans le championnat professionnel nord-américain de basket. Les Wizards se sont imposés 104 à 109 à Denver pour rester la seule franchise encore invaincue dans la Conférence Est.

Bradley Beal a inscrit 20 pts et John Wall a réussi un double-double avec 19 points et 12 assists, de même qu'Otto Porter jr (17 points, 10 rebonds) alors que chez les Nuggets les efforts de Nikola Jokic avec 29 points et 9 rebonds n'ont pas été payants.

Philadelphie a conquis de son côté sa première victoire de la saison, 86-97 à Detroit. Ben Simmons a signé au passage le premier triple-double de sa carrière. L'Australien, 21 ans, numéro 1 de la draft l'an dernier, blessé au pied et privé de matches la saison dernière, a inscrit 21 points, pris 12 rebonds et délivré 10 assists.

A souligner aussi les 32 points de Giannis Antetokounmpo. Le jeune Grec de 22 ans y aura été bien sûr pour beaucoup, avec ses 14 rebonds en sus, lors de la victoire de Milwaukee face à Charlotte 103 à 94.

Par ailleurs, Miami Heat s'est appuyé sur ses extérieurs pour l'emporter chez lui face à Atlanta (104-93). Goran Dragic (19 pts, 6 assists), Josh Richardson (21 pts) et Wayne Ellington (20 pts) se sont montrés alors que Taurean Prince (20 pts, 7 rbds) et Kent Bazemore (20 pts) tentaient de rivaliser chez les Hawks.

Phoenix a pu compter sur deux lancers de Devin Booker (22 pts) pour l'emporter de justesse face à Sacramento (117-115), signant ainsi sa première victoire de la saison.

Dallas de son côté est toujours bredouille, battu 103-133 par Golden State, le champion sortant. Stephen Curry aura mis 29 points (8 assists), Kevin Durant a ajouté 25 unités et Klay Thompson 21 alors que chez les Mavericks, l'Allemand Dirk Nowtizki s'en sortait avec 11 points, pour 19 à Wesley Matthews.