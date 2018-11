Le Spirou voulait un homme de poigne pour succéder à Brian Lynch et visiblement, il semblerait que les dirigeants aient trouvé la personne parfaite qui, en plus, n'est pas un inconnu en Belgique.





En effet, selon la presse suisse (arcinfo), Niksa Bavcevic serait sur le point de quitter l'Union Neufchâtel pour revenir en Belgique et prendre les commandes des Sambriens. Pour le moment, le principal intéressé ne fait pas de commentaire mais cela semble en prendre la bonne direction d'autant plus qu'il y retrouverait un certain Axel Hervelle, qu'il avait lancé dans le grand bain à l'époque où il coachait Pepinster.





L'information n'a pas encore été confirmée par les Carolos mais tous les feux semblent être au vert pour cette arrivée et ce retour en Belgique d'un grand Monsieur qui a déjà écrit l'histoire de notre championnat... et qui a de la poigne, beaucoup de poigne même!