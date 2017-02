Il est sans aucun doute l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire du basket-ball français. Pascal Donnadieu a réussi l’exploit incroyable de faire grimper le club de Nanterre du plus bas échelon du basket français jusqu’à la Pro A, soit pas moins de onze montées en seulement vingt-quatre saisons depuis son arrivée à la tête de l’équipe en 1987.

Malgré ce parcours et un palmarès exceptionnel, l’entraîneur de 52 ans parvient à rester humble et élogieux lorsqu’il décrit l’équipe qu’il affrontera ce soir au Spiroudome pour la toute première fois.

"Charleroi est un club qui a une grande histoire européenne, encore plus que la nôtre", estime celui qui a remporté l’Euro Challenge en 2015 après avoir notamment éliminé Mons-Hainaut. "C’est un club expérimenté qui a dominé le basket-ball belge pendant de très longues années."

Pascal Donnadieu connaît très bien la situation du Spirou.

"Même si, en championnat, ils ne sont pas au mieux, ils ont été très bons en Coupe d’Europe. J’ai vu des matches de très haut niveau donc on sait que c’est une équipe redoutable et très expérimentée sur la scène européenne. Nous, ce n’est que notre quatrième année Coupe d’Europe donc nous sommes des petits nouveaux par rapport à Charleroi."

L’entraîneur parisien , désigné adjoint de Vincent Collet en équipe de France depuis septembre dernier, retrouve un jeu similaire au sien dans celui de Fulvio Bastianini et des Carolos.

"C’est une équipe assez complète qui a un peu les mêmes caractéristiques que la nôtre. Ils ont une force collective et des shooteurs très adroits à trois points. Ils exploitent bien les situations de jeu rapide. Comme nous, leur jeu ne repose pas sur un ou deux marqueurs. Ça devrait offrir une partie très plaisante."

Avant de connaître l’issue de cette double confrontation, Pascal Donnadieu se réjouit déjà de sa saison et de sa quatrième place en championnat.

"On est aussi qualifiés pour les quarts de finale de Coupe de France. Donc c’est plus que correct sachant qu’on ne possède que le onzième budget. Je suis aussi très satisfait parce qu’on garde le même effectif depuis le début de la saison."

Ce mercredi soir, Nanterre devra cependant se passer de son ailier américain Brian Conklin, blessé.

"Charleroi a un jeu plus intéressant qu’Anvers"

"On a déjà joué en EuroChallenge face à Mons-Hainaut, on a également fait un match de préparation en début de saison au Brussels. Et puis, bien sûr, on a joué cette saison contre Anvers en Fiba Europe Cup. Je suis très respectueux envers le basket-ball belge parce qu’ils ont sans doute moins de moyens que nous dans le basket français. Quand j’ai croisé des équipes belges, ça a toujours été des matches très serrés."

En novembre dernier, Nanterre affrontait à deux reprises les Giants dans le cadre de la Fiba Europe Cup, avec, à la clef, deux succès dans des rencontres très disputées.

"Anvers est une équipe avec un gros potentiel et l’a encore montré face à nous parce que ce n’est pas passé loin. Ils ont une dimension athlétique et une agressivité très intéressantes. C’est une équipe qui est, par contre, complètement différente de Charleroi qui a peut-être un jeu collectif plus intéressant."

Un œil attentif sur les Belges

De par sa position d’entraîneur adjoint de l’équipe de France, Pascal Donnadieu connaît particulièrement bien la Belgique.

"Je suis les Belgian Lions d’un œil très attentif. C’est une équipe qui monte en régime et qui fait des bonnes prestations grâce notamment à des joueurs qui évoluent de plus en plus à l’étranger. D’année en année, ils deviennent de plus en plus intéressants sur la scène européenne."

Le coach qui vit sa 29e saison consécutive avec Nanterre avoue également qu’il n’est pas insensible au charme de certains joueurs qui évoluent en Belgique.

"Je ne citerai pas de noms, mais il y a des joueurs intéressants. En Belgique, il y a souvent des très bons joueurs américains qui font leurs premières armes avant de faire de très belles carrières ailleurs. Je tiens beaucoup de joueurs à l’œil, notamment des rookies américains qui peuvent devenir des joueurs à suivre par la suite."