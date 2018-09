Ce jeudi soir, les Lions affrontent donc le Portugal (au Hall du Paire) dans le cadre des pré-qualifications en vue de l’Eurobasket 2021. Une première échéance officielle (après les deux amicaux face à l’Estonie) importante pour le coach de l’équipe nationale. "On a regardé plusieurs de leurs matches et l’équipe n’est pas si mauvaise que ça."

Pas question donc de les prendre à la légère ou de snober les Portugais. "Ils ont de très bon shooteurs expérimentés et c’est une équipe très athlétique. Si on les laisse dicter le tempo de la rencontre et prendre des shoots libres, on risque d’avoir des problèmes."

D’autant que Dario Gjergja ne sait pas encore très bien où se situe le niveau de son équipe. "Le plus grand mystère à l’heure actuelle, c’est de connaître toutes nos qualités et ce dont nous sommes capables. J’attends des joueurs qu’ils donnent tout sur le terrain."

Car il ne faut pas s’en cacher, la qualification pour le prochain Euro est l’objectif avoué. "C’est une obligation même et c’est pour cette raison que je veux gagner tous les matches" , confirme le sélectionneur des Lions.

La preuve avec les deux rencontres amicales (remportées) face à l’Estonie. "Durant le deuxième match, j’ai essayé de distribuer un peu plus de minutes aux joueurs, explique Dario Gjergja. Par exemple, Manu Lecomte a été beaucoup plus impliqué car il doit comprendre son rôle. Étant donné qu’il n’a pas joué en Europe depuis un certain temps, il doit retrouver ses marques et c’est peut-être un peu plus compliqué pour lui. Sur ce match, il a eu des hauts et des bas mais je ne m’inquiète pas du tout pour lui. Ce n’était qu’un match et tant qu’on donne tout sur le terrain, je suis satisfait."

Reste à voir si ce sera suffisant face au Portugal ce jeudi soir.

Belgique - Portugal, jeudi à 20 h 30