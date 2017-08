Cet été, la NBA a pris un coup de chaud. Les dollars ont été distribués comme des petits pains comme en témoignent les énormes contrats signés par Steph Curry avec les Warriors (201 millions de dollars sur cinq ans) et le record obtenu par le barbu le plus célèbre de la NBA : James Harden (170 millions pour quatre saisons de plus chez les Rockets).

À côté de cela, d’autres gros poissons ont bougé, à l’image de Paul George (d’Indiana vers OKC) ou encore de Jimmy Butler (de Chicago vers Minnesota) et de Chris Paul (des Clippers vers Houston).

Mais si ces transferts sont actés, d’autres gros dossiers sont en tractation et l’un d’entre eux se nomme Kyrie Irving.

Le meneur titulaire des Cavs a fait son annonce choc : il en a assez d’être dans l’ombre de LeBron James et a émis le souhait de quitter les Cavs. Reste à savoir où Uncle Drew atterrira ! Visiblement, une piste semble se détacher. Celle qui l’envoie vers… les Suns. En effet, on vient d’apprendre que Cleveland aimerait récupérer, en échange d’Irving, un vétéran titulaire, un bon rookie et un tour de draft. Et Phœnix dispose justement d’une monnaie d’échange intéressante avec Eric Bledsoe, Josh Jackson et des tours de draft.

Reste que pour le moment, les Suns n’ont pas envie de lâcher Josh Jackson qui représente l’avenir de la franchise. Mais la possible arrivée dans l’Arizona de l’un des meilleurs meneurs actuels pourrait changer la donne.

L’autre dossier brûlant, c’est le cas Anthony à New York. Plus en odeur de sainteté au Garden, Melo est sur le départ mais contrairement à Irving, il a un atout dans sa poche : une clause d’intransférabilité. Concrètement : c’est lui qui choisit sa future destination. Pas question de voir les Knicks l’envoyer n’importe où.

Et Melo sait ce qu’il veut : jouer avec Chris Paul et James Harden aux Rockets. Sauf qu’en monnaie d’échange, les Texans ne disposent pas de gros atouts. Contrairement… aux Cavs. Et si finalement Melo était échangé avec Irving ? Kyrie se retrouverait à la tête d’une franchise mythique alors qu’Anthony jouerait aux côtés de son pote LeBron James ! Affaires à suivre…