Mis au repos, LeBron James a cruellement manqué à Cleveland, battu à Detroit Pistons lors des rencontres disputées lundi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA). Les Cavaliers ont mordu la poussière à Detroit 106 à 90

Dans le remake de la finale de l'an dernier, LeBron James avait joué 40 minutes contre Golden State Warriors pour l'emporter sur le fil 109-108, mais lundi la vedette américaine se trouvait dans les tribunes pour prendre, pour la 3e fois cette saison, un peu de repos. Une absence qui a coûté autant de défaites à Cleveland. Lundi, Tobias Harris en a profité pour planter 21 points, alors que du côté de Cleveland, Kyrie Irving s'en sortait avec 18 unités.

Au rayon des absents, celle de Chris Paul pour les Clippers coûte cher aussi. LA Clippers s'est incliné 102 à 106 face à Denver Nuggets et c'est la troisième fois d'affilée que les Clippers s'inclinent sans Chris Paul.

Portland a lui encore perdu. Voilà maintenant six matches que les Blazers n'ont plus goûté aux joies de la victoire. Portland s'est incliné chez lui (91-95) face à Toronto Raptors. Privés de Damian Lillard (cheville), les Blazers ont plié malgré les 29 unités de CJ McCollum. Pour la franchise canadienne, Kyle Lowry s'est offert 27 points en 40 minutes de jeu alros que DeMar DeRozan (20 pts, 10 rebonds) et Jonas Valanciunas (12 pts, 12 rbds) réussissaient un double-double.

Par ailleurs, le trois points 'on the buzzer' de Randy Roye, son seul panier du match, a offert la victoire à Brooklyn Nets 120 à 118 face à Charlotte Hornets, metttant fin à une série de cinq défaites d'affilée. Bojan Bogdanovic a terminé avec 26 points, meilleur marqueur de la rencontre.

Houston Rockets, avec 32 points et 12 assists pour James Harden, s'est offert une victoire imposante 131 à 115 face à Phoenix pour enregistrer une 23e victoire cette saison (pour 9 défaites).